Netanyahu: “C’è una data per l’attacco a Rafah. Elimineremo Hamas anche lì. Nessuno ci fermerà”

Hamas rigetta la proposta di accordo di Israele, Benjamin Netanyahu rilancia l’offensiva su Rafah per la quale ha annunciato l’esistenza di una data, sottolineando che la “vittoria totale su Hamas richiede l’ingresso” nella città. Nonostante il ritiro delle truppe israeliane da Khan Yunis, resta dunque in una condizione di stallo incandescente la situazione in Medio Oriente, sulla quale pesano anche le minacce di vendetta dell’Iran dopo l’attacco subito dalla propria ambasciata a Damasco.

Hamas: “La proposta di accordo di Israele non soddisfa le nostre richieste”

In una dichiarazione diramata oggi, Hamas ha fatto sapere che l’ultima proposta di accordo presentata da Israele e ricevuta attraverso mediatori egiziani, qatarini e americani non soddisfa le sue richieste. Israele “rimane ostinato e non ha risposto a nessuna delle richieste del nostro popolo e della nostra resistenza”, afferma la dichiarazione in cui Hamas dice di voler “raggiungere un accordo che ponga fine all’aggressione contro il nostro popolo” e che i leader del gruppo esamineranno la proposta e informeranno i mediatori della loro risposta.

Netanyahu: “Elimineremo tutti i battaglioni di Hamas, anche a Rafah”

Intanto Netanyahu, nonostante il pressing internazionale a partire dagli Usa e la sempre più crescente protesta interna, non deflette dalla campagna a Gaza. ”Elimineremo tutti i battaglioni di Hamas, anche a Rafah. Nessuna forza al mondo ci fermerà”, ha detto visitando la base di Tel Hashomer. ”Molte forze stanno cercando di fermarci, ma questo – ha aggiunto – non aiuta perché il nemico, dopo quello che ha fatto, può farlo ancora”.

L’indiscrezione sulle 40mila tende per gli sfollati della città

Secondo l’emittente Khan News, che ha citato un funzionario israeliano a condizione di anonimato, Israele acquisterà 40mila tende dove trasferire la popolazione palestinese di Rafah, per poi procedere con l’operazione di terra. La conferma, fa notare l’emittente, arriva dopo che Netanyahu ha annunciato che c’è una data per l’operazione a Rafah.