Muore tragicamente l’ex senatore Buemi: schiacciato da un trattore dietro casa sua

L’ex senatore Enrico Buemi, 76 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 15:10 a San Raffaele Cimena, nel Torinese.

Buemi era alla guida di un piccolo cingolato intento a spostare delle pietre nei campi di via Carpanea quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato finendo in una scarpata: un volo di 40-50 metri che non gli ha lasciato scampo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Chivasso, i vigili del fuoco e i sanitari.

Dal Pci al Pd: due volte deputato, una volta senatore subentrando a Ignazio Marino

Originario di Gassino, imprenditore del settore biomedicale, Buemi era un politico molto noto nella provincia di Torino.

Dal 1970 al 1975, già giovane militante del Partito Comunista Italiano, ricopre la carica di assessore presso il comune di San Raffaele Cimena. Dal 1975 al 1987 è stato vicesindaco di San Mauro Torinese per il PCI, nelle cui liste era stato eletto consigliere della Provincia di Torino alle elezioni amministrative del 1980. Passato al partito Socialista italiano è stato due volte eletto deputato, nel 2001 e nel 2006, con lo SdI, e poi senatore nel maggio 2013. L’incidente, nel pomeriggio di oggi, si è verificato in un terreno di sua proprietà.

Il Lodo Buemi sulla decadenza di Berlusconi

Nelle cronache parlamentari il suo nome venne associato al cosiddetto Lodo Buemi. Da membro della Giunta per le Elezioni si era detto contrario all’esame accelerato impresso nel settembre-ottobre 2013 per la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, proponendo di posticiparla una volta che la condanna interdittiva per il caso Mediaset fosse stata ricalcolata e divenuta definitiva: se accolto, il cosiddetto “lodo Buemi” avrebbe fatto slittare il voto finale sulla decadenza di tre-quattro mesi, applicando il codice penale invece della legge Severino. In ogni caso la proposta fu giudicata irricevibile.

“Enrico Buemi era uno dei nostri dirigenti migliori. Ha lavorato e lottato per i valori della Giustizia Giusta e per le ragioni del socialismo democratico. Ho appreso con dolore della sua tragica scomparsa”. Così Bobo Craxi, sui social, commenta la tragica scomparsa.

“La comunità socialista è sconvolta da una terribile tragedia che ci ha portato via Enrico Buemi – lo ricorda sempre sui social Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano – un forte abbraccio alla famiglia e ai compagni torinesi”