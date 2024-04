Montanari al Secolo: “Almeno oggi tornate nelle fogne e tacete”. La nostra risposta al professore

Il prof. Tomaso Montanari ha reagito con disappunto a un articolo pubblicato oggi sul Secolo d’Italia e firmato peraltro da un suo collega, Spartaco Pupo, docente universitario. Ha scritto infatti a commento del titolo dell’articolo: “Ma almeno oggi tornate nelle fogne e tacete“. La stizza di Montanari è più che lecita, ciò che preoccupa è l’uso, da parte sua di un frasario stile anni Settanta che richiama lo slogan “fascisti carogne tornate nelle fogne”. Slogan che solo pochi anni fa sarebbe suonato ridicolo e anacronistico in bocca a chiunque e che oggi invece trova nuova linfa grazie alla cultura manichea che personaggi come il prof. Montanari si impegnano a divulgare soprattutto via social rimettendosi l’eskimo polveroso dei cattivi maestri degli anni di piombo. Qualora Montanari fosse interessato a un vero confronto non ha che da contattarci e pubblicheremo senz’altro un suo testo di replica. Sarebbe la via chiarificatrice più auspicabile senza scomodare slogan trinariciuti. E anche la più consona a una giornata che celebra il valore della Liberazione e della libertà. Giornata che ci spinge a riflettere sul valore della memoria: non erano i fascisti che riducevano al silenzio i giornali in disaccordo col regime?