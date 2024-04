Meloni: “Vittoria di tutta la coalizione”. Bardi: “I lucani hanno punito il triste spettacolo della sinistra”

“Voglio ringraziare i lucani“. Vito Bardi stravince in Basilicata ed ottiene una riconferma piena. “In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. E’ una grande responsabilità che sento verso tutti loro; anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria”. Così il presidente riconfermato parla dal suo comitato elettorale intorno alle 20. Dopo essere stato in silenzio per tutto il pomeriggio, anche quando i primi dati del Viminale confermavano un exploit.

Meloni: “Buon lavoro a Bardi. Avanti con coraggio e determinazione”

Arrivano i complimenti della premier Meloni dai suoi profili social: “Vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione in Basilicata, con Vito Bardi riconfermato Presidente della Regione”. E aggiunge: “Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno. I miei auguri di buon lavoro a Vito Bardi, alla giunta che si insedierà e ai consiglieri eletti. Avanti con impegno e determinazione”, conclude la Presidente del Consiglio.

Bardi alla sinistra: “Loro parlavano di Bardi mentre noi della Basilicata”

”L’affluenza ha sicuramente penalizzato il centrosinistra, che ne è anche in parte la causa- commenta Bardi- : gli elettori hanno sanzionato lo spettacolo triste che la sinistra ha messo in campo negli ultimi mesi. Hanno perso perché loro parlavano di Bardi mentre noi della Basilicata”. E ora si ricomincia, dice soddisfatto: ”Adesso di nuovo al lavoro per programmare le priorità dei prossimi 5 anni insieme a tutte le forze politiche della coalizione”. Ribadisce il successo collettivo: ”E’ stato un grande successo della nostra coalizione – ha detto – voglio ringraziare i leader nazionali del centrodestra, di Italia Viva e di Azione, tutti i candidati, i militanti e i volontari che si sono impegnati senza riserve in questa campagna elettorale. Rivolgo un saluto a Piero Marrese ed Eustacchio Follia con cui mi sono confrontato”.

Marsilio si complimenta con Bardi

Arrivano in serata i complimenti di Marco Marsilio. “Complimenti all’amico e collega Vito Bardi, riconfermato alla guida della Basilicata. Una vittoria chiara e ampia, in una Regione solo 5 anni fa strappata a un’egemonia trentennale della sinistra. I lucani hanno capito e apprezzato il buon governo del centrodestra. L’Abruzzo continuerà a lavorare insieme alla Basilicata per il rilancio e lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia intera, dichiara il presidente della Regione Abruzzo.

Centrodestra in salute e unito

Centrodestra unito, centrodestra in salute – come aveva dichiarato Giovanni Donzelli-: sono i dati che emergono dal voto lucano. Anche il vicepremier Tajani esulta dopo un pomeriggio di cautela: ”In Basilicata ha vinto Vito Bardi. Ha vinto il candidato di FI. Ha vinto il centrodestra unito. Hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro Buon Governo per altri 5 anni. Congratulazioni al Presidente Bardi e a tutti gli eletti in Consiglio Regionale”. Lo scrive sui social postando una foto con Vito Bardi.