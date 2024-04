Basilicata, primo instant poll: Bardi avanti 53-57% e Marrese molto indietro al 41-45%

Secondo il primo instant poll sul voto in Basilicata commissionato da Telenorba questi i risultati: l’uscente Vito Bardi 53-57% (centrodestra) Piero Marrese 41-45% (centrosinistra). Per quanto riguarda le liste FdI si attesta su una forbice tra 23 -27%, Forza Italia tra 12-16% e la Lega tra 4-8% . Il Pd starebbe in una forbice tra 15-19% e il M5S tra 14-18%.

La Lega otterrebbe fra il quattro e l’otto per cento dei voti. Nel centrosinistra, Basilicata Casa Comune sarebbe fra il quattro e il sei per cento. Volt, il movimento politico europeo che esprimeva il terzo candidato alla presidenza della Regione, Eustachio Follia, raccoglierebbe fra l’uno e il tre per cento dei voti.

La notizia del primo instant poll ha suscitato grande entusiasmo nel comitato elettorale di Vito Bardi, ricandidato dalla coalizione di centrodestra più Azione e Italia Viva. Bardi, insieme alla famiglia e ai suoi collaboratori più stretti, è nel comitato elettorale, allestito come cinque anni fa, in un albergo alla periferia di Potenza, dove la notizia del netto vantaggio è stata accolta con grande soddisfazione, anche se resta la cautela in attesa dei primi risultati ufficiali.

“Bardi è stato candidato alla presidenza della regione Basilicata da Forza Italia. E la sua appartenenza ha permesso di aggregare nella coalizione, che lo sostiene anche altre forze moderate: Azione con la propria lista e Italia viva con candidati nella lista civica dello stesso governatore uscente…”. Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera, sta arrivando a Potenza per seguire lo spoglio elettorale delle regionali. L’esponente forzista, uno dei fedelissimi di Antonio Tajani, non azzarda pronostici ma è fiducioso sull’esito del voto (la conferma di Bardi) e anche sulla tenuta del partito (c’è chi parla di un vero e proprio exploit rispetto al 9 per cento del 2019, ovvero non meno del 10 per cento), in vista delle europee.