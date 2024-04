Meloni pallavolista: palleggia con Egonu e le campionesse del volley nel cortile di Palazzo Chigi (video)

“Schiaccia 7 come in spiaggia…”. Così la premier Giorgia Meloni scherza con le campionesse di pallavolo ricevute oggi a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha fatto qualche scambio con le atlete in cortile, dopo aver regalato loro un pallone tricolore. Alla presidente del Consiglio sono state invece regalate maglie e palloni autografati. Tra le campionesse ricevute nella sede del governo, Paola Egonu, Cristina Chirichella, Joanna Wolosz, Kaja Grobeina.

Meloni appassionata di volley

La presidente del Consiglio ha ricevuto una rappresentanza delle quattro squadre di volley femminile protagoniste delle coppe europee di quest’anno: Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. Al termine dell’incontro, subito dopo la foto di rito, la premier si è intrattenuta qualche minuto a giocare a pallavolo nel cortile di Palazzo Chigi. Un momento di relax divertito. Qualche palleggio fuori dal protocollo, in cerchio con le giocatrici presenti. La premier è grande appassionata di volley, tanto che aveva espresso il suo sogno di diventare una giocatrice della nazionale italiana, in un’intervista molto ironica alla stampa estera: “Nessuno dei miei sogni nel cassetto si è realizzato. Volevo fare la cantante ma sono stonata; giocare con la nazionale di pallavolo ma sono nana, conoscere Michael Jackson ma è morto troppo presto”. Il sogno, almeno per qualche minuto, ha potuto realizzarlo con l’ironia di sempre.

“Ringraziamo Meloni per il grande onore”

“Ringraziamo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il grande onore che ci riserva ricevendoci nella sede del Governo quale riconoscimento del successo e della forza in campo internazionale raggiunto dalla nostra Serie A femminile. Le nostre campionesse meritano tale attestato, per quanto hanno dimostrato e saputo conquistare sui campi di gioco di tutta Europa” ha detto il presidente della Lega Serie A femminile Mauro Fabris.