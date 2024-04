Meloni alla conferenza programmatica di FdI a Pescara: segui l’intervento in diretta (video)

L’intervento in diretta streaming del premier Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara.

Nell’attesa dell’intervento di Pescara, lo spot è stato trasmesso sui maxi-schermi della tensostruttura che ospita l’evento lo spot con cui viene lanciata la corsa alle elezioni europeo in programma l’8 e 9 giugno.Nel filmato s corrono una serie di immagini, molte con la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, una voce fuori campo spiega che “per anni ci hanno ripetuto che non c’era scelta, che non potevamo cambiare l’Europa, che dovevamo cambiare per l’Europa. In un anno e mezzo alla guida della nazione Giorgia Meloni ha dimostrato che cambiare l’Europa è possibile e che in questo cambiamento l’Italia può giocare un ruolo da protagonista”. “Vogliamo un’Europa in cui riconoscerci, e per questo vogliamo riscriverne insieme la storia. Oggi finalmente è possibile, con Giorgia l’Italia cambia l’Europa”, conclude il filmato.