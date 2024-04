Lo scandalo Puglia approda in Antimafia. Nei prossimi giorni l’audizione di Emiliano

In Commissione parlamentare Antimafia si va verso le audizioni del governatore della Puglia Michele Emiliano e del procuratore di Bari Roberto Rossi nell’ambito dell’approfondimento sul caso Bari, dopo l’inchiesta e l’arrivo della Commissione di accesso al Comune. Non ci sono ancora dettagli ma la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, sarebbe orientata in tal senso e le audizioni dovrebbero tenersi già nei prossimi giorni.

Scandalo Puglia, Emiliano a rapporto dall’Antimafia

Lo scandalo pugliese si ingrossa di giorno in giorno con inchieste giudiziarie che si accavallano e rendono sempre più opaco il sistema Emiliano. Ora, dopo l’ultima pesante accusa piombatagli dal suo ex assessore Alfonsino Pisicchio arrestato per truffa e corruzione, il governatore della Puglia non potrà sottrarsi ai chiarimenti necessari. “Il presidente Colosimo ha accolto la mia richiesta di convocare il governatore della Puglia in tempi brevi. Presto dovrebbe essere fissata una data. È arrivato il momento che Michele Emiliano spieghi cosa sta succedendo in quella Regione e a Bari”, ha dichiarato la senatrice di Italia Viva.

Sul governatore dem la tegola delle rivelazioni di Pisicchio

Nei giorni scorsi Paita aveva chiesto l’audizione urgente di Emiliano, all’indomani delle notizie pubblicate dalla Gazzetta del Mezzogiorno sull’interrogatorio di Pisicchio. Che ha rivelato al gip di aver ricevuto da Emiliano un messaggio, poche ore prima dell’arresto, in cui gli intimava di dimettersi e lo informava dell’accelerazione imminente della magistratura su alcune vecchi vicende giudiziarie.

Laforgia conferma i messaggi riferiti dall’ex assessore arrestato

Versione confermata a un Giorno da Pecora dal candidato sindaco di Bari sostenuto dai 5Stelle, Michele Laforgia, ex avvocato di Pisicchio. “Lo hanno scritto i giornali e quindi ve lo posso dire, altrimenti non ne potremmo parlare. Alfonso Pisicchio è venuto nel mio studio qualche ora prima di essere arrestato e ha detto di aver ricevuto l’sms da Emiliano. Sono rimasto abbastanza sorpreso – ha aggiunto Laforgia – sia per il mezzo sia per il contenuto”. Durante l’interrogatorio di garanzia Pisicchio avrebbe mostrato al gip gli screenshot del messaggio su whatsapp in cui il governatore pugliese cui lo avvertiva dell’accelerazione giudiziaria e lo invitava a dimettersi dall’Arti, come effettivamente avvenne qualche ora prima dell’arresto.