Lite al concerto dei Subsonica a Firenze: morto un 47enne. È caccia all’aggressore

Si chiamava Antonio Morra, aveva 47 anni ed originario di Potenza l’uomo morto dopo un’aggressione al concerto dei Subsonica al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Il 47enne lucano, residente a Pistoia, avrebbe perso l’equilibrio in seguito a un pugno in testa e sarebbe caduto da una scala esterna dell’impianto di Firenze, dove aveva appena finito di assistere al concerto della band. L’uomo, immediatamente soccorso, è poi morto all’ospedale fiorentino di Careggi.



Da quanto si apprende, gli investigatori della squadra mobile, che conducono l’indagine su delega della procura di Firenze, stanno esaminando le immagini dei circuiti interni.

Un video delle telecamere di sorveglianza del Mandela Forum di Firenze mostrerebbe la scena in cui c’è stata la colluttazione che giovedì sera alla fine di un concerto dei Subsonica ha coinvolto lo spettatore 47enne, poi deceduto in ospedale.

Il video è stato estratto dall’archivio delle immagini del palasport e consegnato agli inquirenti. Il 47enne avrebbe ricevuto un colpo da una persona, che potrebbe essere l’addetto di una ditta incaricata dello smontaggio del palco a fine spettacolo. Il pugno lo ha fatto sbilanciare e cadere a terra riportando gravi traumi cranici a causa dei quali è deceduto successivamente al pronto soccorso di Careggi. La lite è avvenuta all’esterno, sul retro del Mandela Forum, in prossimità delle scale di deflusso, lato viale Malta. Al momento non è chiaro il motivo del diverbio alla base della vicenda.

Il diverbio da cui è scaturita la colluttazione c’è stato con un’altra persona, che è in via di identificazione da parte della squadra mobile. La polizia sta esaminando le immagini e raccoglie testimonianze. I Subsonica suonavano a Firenze per uno dei concerti del loro Tour 2024 – Realtà aumentata.

“Siamo costernati per quanto avvenuto ieri notte all’uscita del palazzetto e profondamente addolorati. Siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte in questo momento molto difficile”. Con queste parole in una storia di Instagram sul loro profilo ufficiale i Subsonica esprimono il loro cordoglio per quanto accaduto.