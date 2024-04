L’incontro della Fondazione Integria alla Marymount per sensibilizzare i giovani sul rumore e i rischi per la salute

Mercoledì 24 aprile 2024, alle ore 11.00, presso l’Istituto Marymount di Roma, Fondazione Integria organizza un incontro con gli studenti per la sensibilizzazione sul rumore, in occasione dell’International Noise Awareness Day promosso dal Centre for Hearing and Communication (USA).

“Fondazione Integria” e l’incontro con gli studenti per la sensibilizzazione sul rumore

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che nel mondo 1,1 miliardi di giovani, di età compresa tra 12 e 35 anni, siano a rischio di perdita dell’udito, a causa dell’esposizione al rumore. Sebbene l’esposizione al rumore possa danneggiare l’udito di persone di qualsiasi età, la ricerca ha dimostrato che i giovani sono sempre più esposti a questo problema, a causa delle attività ricreative che coinvolgono, in particolare, la musica.

Il rumore, un pericolo per la salute

A riguardo, allora, Lino Di Rienzo Businco, Presidente di Fondazione Integria, dichiara: «Da tempo è stato accertato che il rumore rappresenta un pericolo per la salute, non solo da un punto di vista fisico, ma anche mentale e cognitivo. Per questo è importante sensibilizzare i ragazzi e tutto l’ambiente scolastico. Un recente studio ha dimostrato che nelle aule americane fino al 25% delle informazioni può andare perso a causa del rumore e del riverbero eccessivi, rallentando i processi di apprendimento. Questo ha un impatto anche sugli insegnanti, che possono diventare meno propensi a parlare con gli studenti o parlare con loro per periodi più brevi quando i livelli di rumore sono elevati».

Non solo. «È stato scoperto inoltre – prosegue Businco – che il rumore può causare ulteriori effetti negativi sul benessere delle persone, generando un aumento dello stress cronico, di rischi cardiovascolari, di disturbi gastrointestinali, di interferenze nella qualità del sonno e una riduzione della capacità di svolgere attività quotidiane».

La giornata per la sensibilizzazione sul rumore

Ad aprire la giornata saranno il Preside dell’Istituto Andrea Forzoni e il Dottor Silvio Spiridigliozzi, Direttore Sanitario del Marymount. Successivamente, da parte della Fondazione, il Presidente Lino di Rienzo Businco, e il Responsabile dei Progetti di Ricerca, Pasquale Longo entreranno nel merito dell’argomento, ampliando l’attenzione dall’udito all’organismo nel suo complesso.

A completare l’intervento della Fondazione, Sara Giada Gerini, Responsabile Disabilità Sport e Comunicazione di Integria, che condurrà una simulazione con studenti e insegnanti. Attraverso l’uso di cuffie antirumore, farà sperimentare in maniera immersiva a ragazzi e professori le sensazioni di chi non può udire, per aiutarli a immedesimarsi in tale condizione e sensibilizzarli sul tema.

L’International Noise Awareness Day

“L’International Noise Awareness Day (Giornata di Sensibilizzazione sul Rumore) è un evento ideato e organizzato dal Centre for Hearing and Communication negli Usa per promuovere la consapevolezza dei pericoli di esposizione a lungo termine al rumore e per contrastarne gli effetti, sia sull’udito, che sulla salute dei cittadini. L’evento interessa ogni anno Scuole e Istituzioni in molti Paesi del mondo, beneficiando del supporto dell’European Acoustics Association (EAA) e del network Eurocities. La Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore rappresenta l’occasione per far conoscere ai bambini e ai ragazzi i problemi legati all’esposizione eccessiva al rumore e per educare all’ascolto dei suoni e dei paesaggi sonori, in condivisione con scuole di tutto il mondo.

Partner dell’evento

La giornata, è organizzata in collaborazione con l’Istituto Marymount di Roma. L’istituto romano fu fondato nel 1929 da Madre Butler per istituire una sede della Congregazione del Sacro Cuore di Maria (Religious of the Sacred Heart of Mary) nella Città Eterna. Negli anni ’80, l’iscrizione ha continuato a crescere, accogliendo studenti di tutti i gradi: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, compresi gli studenti maschi. Dal 1998 l’impegno educativo è stato concentrato su un programma bilingue completo. E nel 2001 il Ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto la scuola come Scuola Paritaria.

Fondazione Integria

“Fondazione Integria” nasce su iniziativa del Professor Lino Di Rienzo Businco con l’obiettivo di costruire un “luogo” dove mettere a fattor comune le esperienze e le attività di ricerca, formazione e divulgazione di professionisti afferenti a diverse discipline mediche su approcci di cura e di prevenzione orientati a minimizzare gli impatti traumatici sul paziente.

La Fondazione promuove la prevenzione medica e la cura della persona, lungo tutta la vita e in tutti i suoi aspetti: fisici, psicologici e spirituali. Nonché un ruolo attivo del paziente, consapevole dell’impatto che il suo pensare e agire ha su di sé, sugli altri e sul mondo. Il Comitato Scientifico della Fondazione, che ha funzioni consultive e propositive in relazione ai progetti di ricerca scientifica, formazione e divulgazione, si compone di 40 membri tra accademici, medici e professori esperti nel settore della ricerca, sia nazionali, sia internazionali (www.fondazioneintegria.it).