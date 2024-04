L’ex sindaco-sceriffo Gentilini a 94 anni investe con l’auto una donna a Treviso: “Me la sono trovata davanti”

Incidente automobilistico (senza gravi conseguenze per la vittima), per l’ex sindaco sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini, 94 anni. Gentilini, a bordo della sua auto che guida regolarmente, stava rientrando a casa con la moglie, quando all’improvviso si è ritrovato davanti una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali lungo un ampio viale di Treviso. L’ex sindaco non se ne è avveduto in tempo, ha urtato la donna facendola finire a terra, ma Gentilini viaggiava a non più di 10 chilometri all’ora. All’incidente hanno assistito diversi passanti che hanno prestato soccorso alla donna e anche all’ex sindaco pensando avesse avuto un malore alla guida. Gentilini è rimasto in contatto con la donna, dimessa più tardi dal Pronto soccorso. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta anche la Polizia locale.

Gentilini investe una donna, ma andava pianissimo

Come riportato da “Il Gazzettino di Treviso”, l’auto dello “Sceriffo” viaggiava a velocità ridotta, non più di 10 chilometri all’ora. La donna di corsa si trovava invece sulle strisce pedonali. Gentilini, alla guida dell’auto con a bordo anche la moglie, non ha visto la runner e ha finito per urtarla e farla cadere a terra. Un incidente a cui hanno assistito diversi passanti che hanno subito dato l’allarme ai soccorsi: in pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem 118 che ha portato la donna al pronto soccorso del Ca’ Foncello. Molti testimoni però, accorgendosi che alla guida dell’auto c’era Gentilini, hanno prestato soccorso anche all’ex sindaco pensando avesse avuto un malore alla guida. Nulla di tutto ciò: secondo la versione di Gentilini si è trattato di una svista, un incidente che, con la patente ancora valida a 94 anni, non gli era mai capitato.