L’eredità dei “geni” grillini. I banchi a rotelle della Azzolina venduti a 1 euro: erano costati 150 euro l’uno

Il sindaco di Bagnoli di Sopra, nel Patavino, è contentissimo, ha fatto un affare (ai danni dei contribuenti?), ma come dargli torto: 100 banchi a rotelle, del valore di 150 euro l’uno, acquistati a 1 euro. “Sono sedie nuove, mai usate, certificate, e certamente adatte al nostro scopo», ha detto al Mattino di Padova Roberto Milan. «Con questo acquisto – ha aggiunto – arriviamo a 400 posti a sedere. Se fossero state comprate nuove avremmo speso molto di più».

I banchi a rotelle della ministra Azzolina che nessuno volle

I banchi a rotelle, la geniale idea dell’allora ministra grillina della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, acquistati quattro anni fa dallo Stato per permettere alle scuole di riaprire in sicurezza durante l’era Covid, non avevamo mai avuto particolare fortuna, anzi. Quasi tutti gli istituti trovarono il nuovo arredo scolastico poco adatto alla didattica e restituirono i banchi a rotelle ai mittenti, come alla Provincia di Padova che li custodiva nei depositi . Quindi, buona parte di essi sono stati riconsegnati ai mittenti ma ilComune padovano di Bagnoli di Sopra, fiutando l’affare, ne ha acquistate un centinaio, al prezzo simbolico di un euro ciascuna, accogliendo l’offerta della Provincia di Padova che ne aveva 600 nei propri magazzini. Una vera e propria svendita, che ha sollevato le proteste di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno sollevato questioni importanti riguardo la gestione dei fondi e l’acquisto eccessivo di questi arredi scolastici. Un esposto alla Corte dei Conti mira a chiarire le responsabilità amministrative, sottolineando la necessità di una gestione più trasparente e responsabile del denaro pubblico. Da parte dell’ex ministro grillino? No, da parte della Provincia che ha svenduto gli inutili orpelli….