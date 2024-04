La Festa della resurrezione “rock”: il party cattolico (senza droga e alcol) conquista la Spagna

Una festa, di gioia, di fede, di musica, di ragazzi cattolici che celebrano la Resurrezione di Cristo in stile “rock”, ma senza alcol, senza droga, senza pusher, senza scene di sballi, persone strafatte e stese a terra. E’ accaduto a Madrid, alla Festa della Resurrezione giunta alla seconda edizione, creare, come spiegano gli organizzatori, “per celebrare la gioia cristiana della risurrezione”.

La festa della resurrezione del prete dj Padre Guillherme

Ideato dall’Associazione cattolica dei propagandisti, l’evento ha avuto luogo quest’anno il 6 aprile a Plaza de Cibeles. Lì si sono radunate migliaia di persone per combinare la fede al divertimento, scatenandosi al ritmo di musiche vivaci. E ad animare la festa c’era anche Padre Guilherme Peixoto, il sacerdote DJ portoghese della GMG divenuto celebre lo scorso agosto, dopo la sua esibizione al Campo da Graça del Parque Tejo di Lisbona.

Nel 2006, appena insediatosi alla guida della parrocchia di Laúndos, a Póvoa de Varzim, nel nord del Portogallo, aveva aperto un bar “Ar de Rock Laundos” dove si diverte a fare il dj-set. Nel 2019 era andato in Vaticano e ha chiesto a Francesco di benedirgli le cuffie. Domenica scorsa, al Parque Tejo di Lisbona, aveva fatto ballare il milione e mezzo di giovani della Giornata mondiale della gioventù

Anche a Plaza de Cibeles, due giorni fa, Padre Guillherme ha fatto saltare i fedeli al ritmo dei suoi pezzi scatenati, coinvolgendo la folla in danze sfrenate grazie al travolgente potere della musica.

“I cristiani tristi sono tristi cristiani”

«Che bella testimonianza di fede e di gioia. Non manco mai di ricordare quello che ho sentito anni fa: un cristiano triste è un triste cristiano», ha commentato sul suo profilo Instagram (dov’è seguito da quasi un milione di persone), a corredo di un carosello di immagini scattate durante l’evento.