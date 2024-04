La campagna d’odio contro FdI dà i suoi frutti: imbrattati i manifesti di Meloni e Tajani. Minacce al candidato Balleari

Scritte offensive sui manifesti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia affissi per le Europee sono state scoperte questa mattina a Caserta. Si tratta di due manifesti 6×3 che sono stati installati a via Gallicola, nei pressi dello Stadio del Nuoto. Su quello di Fratelli d’Italia, sotto il volto del premier Giorgia Meloni, c’era la scritta “bugiarda nazista”.

Mentre su quello di Forza Italia, dove c’è il viso del vice-premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani c’era la scritta “collaborazionista nazista“. Le scritte sono state rimosse e sono partite le indagini da parte della Polizia Locale di Caserta

La campagna d’odio produce i suoi effetti

“Voglio esprimere piena solidarietà al presidente del Consiglio, per i manifesti elettorali imbrattati a Caserta con scritte e accuse al limite dell’intimidazione. Un atto vile, che va condannato e sul quale mi aspetto un coro unanime anche dalla sinistra”. Lo afferma in una nota il senatore campano di Fratelli d’Italia Domenico Matera. “L’aumento di questi episodi ci fa capire come la campagna di odio personale delle sinistre possa produrre effetti imprevedibili”, aggiunge. “Una vergogna – attacca il senatore Antonio Iannone, commissario di Fdi in Campania – che la campagna pubblicitaria di Fratelli d’Italia sia stata immediatamente aggredita da manifesti che accusano la Meloni di essere ‘bugiarda e nazista’.

Un gesto che vuole creare un clima infuocato

“Inqualificabile – fa eco la senatrice di Fdi Giovanna Petrenga – l’imbrattamento, con scritte irriguardose, dei manifesti elettorali di Giorgia Meloni a Caserta. Un gesto vile e stupido allo stesso tempo che va segnalato e condannato. E poi dicono che i fascisti sono da un’altra parte! E’ un gesto che offende l’immagine di Caserta e dei casertani e spero che il sindaco della città prenda i dovuti provvedimenti. Inoltre, credo che tutta questa acredine contro Giorgia Meloni provi che la sua azione di governo coglie nel segno e che non va giù a determinati soggetti prevenuti che sperano di poter mantenere i propri privilegi e rendite di posizione. Tutta la mia solidarietà quindi al nostro leader con l’auspicio che si riesca a risalire agli autori di questo gesto teso a creare un clima infuocato in vista di un appuntamento elettorale molto importante come le Europee”.

Il candidato Balleari si trova sui manifesti la scritta: fasci appesi

Ha subito sorte analoga il candidato ligure di Fratelli d’Italia alle elezioni europee nel collegio Nord Ovest Stefano Balleari i cui manifesti sono stati imbrattati con scritte minacciose. “Un gesto che lede i princìpi di libertà alla vigilia del 25 aprile – dice Balleari – In vent’anni di politica non mi era mai capitato nulla di simile. – dichiara il capogruppo di FdI nel Consiglio regionale ligure – Non ho mai avuto nemici e cerco di essere sempre rispettoso nei confronti di tutti. Quanto accaduto, è diretta conseguenza di una narrazione distorta da parte di una certa sinistra che, in assenza di proposte e nonostante le sconfitte elettorali incassate, continua a fomentare odio”. Solidarietà a Balleari è giunta da Carlo Fidanza, capodelegazione FdI-Ecr al parlamento europeo.