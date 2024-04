Investe apposta e trascina sull’asfalto un cane, che muore sul colpo: monta la rabbia. Le drammatiche immagini (video)

Investe di proposito e uccide sul colpo un cane. L’orrore che ha segnato gli ultimi istanti di vita della piccola Nina è un scempio che abbiamo imparato a conoscere bene, purtroppo. Ma la cosa non attenua certo la portata di dolore e di sconcerto che stigmatizza la terribile vicenda che arriva da Alcamo (Trapani). Lì, dove in un cantiere cittadino, viveva la cagnolina Nina, una meticcia che qualcuno ha deliberatamente deciso di travolgere, senza pietà. Sì, perché Nina è stata colpita di proposito e trascinata sull’asfalto da qualcuno al volante di un auto che l’ha centrata e poi abbandonata a morire sull’asfalto. La denuncia arriva dalla Lega nazionale difesa del cane. Open ne dà notizia. Le immagini della terrificante esecuzione, gratuita quanto efferata, stanno facendo il giro dei social. E ora, il caso della piccola Nina, diventa anche un caso politico.

Alcamo, automobilista investe di proposito un cane

Si, perché come riferisce Open, la presidente Lndc Animal Protection Piera Rosati, rivolgendosi direttamente al primo cittadino di Alcamo ha rilanciato: «Abbiamo sporto denuncia e ci costituiremo parte civile nel processo, perché venga fatta giustizia per Nina. Chiedo al sindaco di Alcamo di fare lo stesso, per dare un segnale di tolleranza zero verso la violenza». Una brutalità di cui ci si augura presto di rintracciare l’autore: e anche in questo caso l’appello è rivolto alle forze dell’ordine.

Le sequenze dell’orrore postate dalla Lndc

Nelle immagini, difficili da rimuovere dalla memoria emotiva dopo averle viste, si vede chiaramente: l’autista alla guida di un’auto bianca investe volutamente il cane che era stato dato in affidamento dal Comune di Alcamo al titolare del cantiere dove si trovano altri cani. È il 4 aprile scorso, quando in Via Valle Nuccio, la cagnolina esce dal recinto e, entrata nel campo visivo dell’automobilista che procede a distanza, e che potrebbe tranquillamente evitarla, viene centrata e travolta volontariamente. Oggi, per quella mattanza gratuita, la Lega nazionale difesa del cane posta le terrificanti sequenze di quei drammatici momenti.

Investe un cane di proposito: la denuncia e l’appello alle autorità

E fa sapere: «Abbiamo riflettuto a lungo se mostrare il terribile video degli ultimi istanti di vita di Nina, la cagnolina investita e uccisa ad Alcamo. Le immagini erano già in nostro possesso, ma Open ha deciso di renderle pubbliche. Sarà la magistratura a valutare quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Ma è giusto che tutte e tutti coloro che se la sentono possano vedere con i propri occhi la crudeltà con cui Nina è stata travolta e abbandonata per strada. Tutto questo è inaccettabile in un Paese civile. Il nostro impegno per darle giustizia non conoscerà ostacoli». Parole e immagini a cui non serve aggiungere altro.