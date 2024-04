Incontro con Procaccini a Roma per sostenere la nuova Europa contro il “furore verde”

Il 3 maggio Nicola Procaccini, Presidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, terrà un importante incontro al Teatro Italia di Roma nell’ambito delle sue iniziative intitolate,” Cronache dal ventre della balena”. Sarà un appuntamento importante, cui sarò presente, dopo che nella scorsa settimana abbiamo organizzato proprio a Roma una iniziativa con la comunità calabrese per sostenere fortemente la campagna elettorale di Nicola.

Con Procaccini per capire cos’è successo in Europa in questi 5 anni

Un aspetto fondamentale di queste iniziative è la capacità politica che Procaccini dimostra perché non solo fa l’analisi di quanto accaduto nell’ultimo quinquennio in sede europea. Ma disegna anche le prospettive dei prossimi cinque anni. Nicola parla di politica, andando oltre le pur importanti osservazioni sulle risorse comunitarie che, specialmente al Sud, hanno un notevole impatto. Perché le elezioni europee non saranno solo imprescindibili per capire l’orientamento delle risorse, che non possono escludere l’area del Mediterraneo, ma per argomenti che non sono meno importanti.

“Grazie a Ecr abbiamo fatto opposizione al furore ideologico dei verdi di Timnermans”

Grazie a Procaccini ( e ai nostri europarlamentari tra cui Denis Nesci, calabrese) abbiamo fatto opposizione al furore ideologico dei verdi e di Timnermans che hanno prodotto danni rilevanti. E grazie a loro abbiamo sventato il tentativo di replicare quanto accaduto in Francia facendo diventare un diritto soggettivo come l’aborto in un valore fondante. Il ruolo dei cattolici in Europa è un altro aspetto fondamentale che non può essere derubricato a marginalità. Per questo sarò e saremo al Teatro Italia il 3 maggio. Per sostenere le ragioni di Fratelli d’Italia e di una nuova Europa.

*Vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera