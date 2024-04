Il “Secolo d’Italia” premiato con il Caravella Natale di Roma. Giordano: “Uniti nel contrasto alle fake news” (video)

Come ormai è tradizione nella giornata del Natale di Roma, presso la sala Convegni della Fondazione Alleanza Nazionale sono state consegnate le targhe del Premio Nazionale Caravella Tricolore giunto alla undicesima edizione. Ancora una volta- ha affermato Domenico Gramazio, direttore di Realtà Nuova e artefice della rinascita del premio – questa iniziativa si configura come un momento qualificante della Cultura di Destra. I premiati rappresentano il fiore all’occhiello delle singole professioni. Grande spazio è stato dato all’editoria: tra i premiati, il nostro quotidiano il Secolo d’Italia e il Tempo.

Premio Caravella al Secolo d’Italia, Giordano: “Le missioni portate a termine”

Il premio Caravella per il Secolo d’Italia è stato consegnato nelle mani dell’amministratore delegato Antonio Giordano, che ha voluto sul palco Adalberto Baldoni, storico della destra e capocronista durante i tempi bui degli Anni di Piombo. Sul palco anche il senatore di FI Maurizio Gasparri, già direttore del Secolo d’Italia. E’ stato poi Antonio Giordano a definire quelle che sono state le sue “missioni” riguardo al nostro quotidiano. “Prima missione a 6 anni”, racconta con un po’ di amarcord, “quando ho avuto il permesso di attraversare la strada dai miei per andare ad acquistare “Il Secolo” per il nonno. Successivamente, la seconda missione è quella che mi è stata data dalla Fondazione An per verificare se si potesse mantenere il Secolo nel tempo. Ci siamo riusciti senza licenziare nessuno e accompagnando ogni giornalista alla conclusione naturale del percorso professionale”.

“Sforzo costante nel contrastare le fake news”

Terza missione, avere fatto del Secolo “uno dei quotidiani on line più letti; l’unica testata di partito sopravvissuta e che oggi è un giornale politico di area. E la missione di oggi – ha concluso Giordano- è quella di riuscire a contrastare la modalità di diffamazione dell’Italia che è in atto. C’è chi prova a farci apparire un regime. Ecco, manteniamo alto il nostro sforzo per riuscire tutti insieme a rovesciare questa narrazione”.

L’elenco dei premiati

A ritirare il premio per il quotidiano “il Tempo” è stato il direttore Tommaso Cerno. Questi gli altri premiati . Bruno Vespa, Claudio Togna Membro del CDA del Parco Archeologico del Colosseo, scrittore saggista; Salvatore Sfregola avvocato, per l’attività di magistrato della Corte dei conti del Lazio; Hoara Borselli opinionista politica e giornalista d’inchiesta; Antonio Buccioni Imprenditore dello spettacolo circense; Prof. Francesco Bove Componente Comitato Scientifico LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori); Magg. Annamaria Tribuna per l’atto eroico in una difficile missione a Kabul nel 2021; Premio Caravella Natale di Roma alla Memoria: On. Jole Giugni Lattari Laureata in filosofia, allieva di Benedetto Croce, prima donna calabrese eletta nel MSI. Premio Nazionale CARAVELLA TRICOLORE NEL MONDO: 100°+1 Anniversario Aeronautica Militare; Ad Arturo Ferrarin e Francesco De Pinedo per le Storiche Traversate Intercontinentali.