Il Duce val bene una poltrona: sul motto mussoliniano a Livorno è guerra, accuse al sindaco uscente del Pd

La vicenda a prima vista è talmente paradossale che pare incredibile. C’è un candidato sindaco del Pd accusato dal rivale appoggiato dal centrodestra di sfruttare per la sua propaganda elettorale un motto nientemeno che del Duce. Roba da matti: in genere avviene il contrario, perché è la sinistra che è sempre a caccia di fascisti immaginari. Invece che ti va a succedere in quel di Livorno? Alessandro Guarducci, che corre con una lista civica a suo nome appoggiata da FdI, Lega, FI, Noi Moderati, Azione e Nuovo Psi, accusa l’uscente Luca Salvetti del Pd. “Il tuo slogan è mussoliniano”, denuncia su Fb.

Di che si tratta? Del motto “fianco a fianco“. Apparentemente innocuo, ma sotto sotto, scava scava un po’ di “nero” si trova sempre… Guarducci – come riporta l’Ansa – evidenzia che ‘fianco a fianco’ fa parte di un celebre discorso di Benito Mussolini pronunciato il 23 febbraio 1941 – XIX (anno dell’era fascista) e per dimostrare l’attinenza ha postato due immagini: una è la foto con lo slogan ‘Fianco a Fianco’ utilizzato da Luca Salvetti sotto il proprio nome nel banner di annuncio di un’iniziativa elettorale del 6 aprile; un’altra immagine ritrae la copertina del volume ‘Fianco a fianco fino alla vittoria’ che raccoglie il discorso di Mussolini del 23 febbraio del 1941 e una della curva laziale che espone uno striscione con lo stesso motto mussoliniano.

Il Duce usò la locuzione “fianco a fianco” in un discorso alle “camicie nere dell’Urbe” dopo aver detto che Italia e Germania avrebbero marciato sempre insieme nella guerra. Che scandalo, che vergogna: il Pd guardi bene in casa propria e di fascisti immaginari da “punire” ne scoverà sempre qualcuno con le mente soggiogata dal “bieco ventennio”. O magari Guarducci è solo un buontempone che ha voluto fare un tardivo pesce d’aprile? E Salvetti cambierà slogan elettorale?