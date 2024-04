Il 9 aprile la cena sociale dell’Ucid Lazio con ministri, parlamentari e massime autorità religiose

Si terrà il prossimo 9 aprile a Roma la tradizionale cena sociale dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) del Gruppo Lazio, organizzata dal Cts dell’Ucid, appuntamento fisso con l’apertura dell’Anno sociale 2024 dell’associazione che anche quest’anno si svolgerà presso “Spazio 900”, (Palazzo dell’Arte Antica, sito in Piazza Guglielmo Marconi, 26/B, zona Eur, 00144 Roma) con un parterre eccezionale.

Introdotti dal senatore Riccardo Pedrizzi, presidente del Cts e del Gruppo Lazio dell’Ucid, parteciperanno, tra gli altri, Sua Eminenza Cardinale Giovanni Battista Re, il Vice premier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro delle Riforme Maria Alberti Casellati, il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il sen. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, l’on.le Paolo Barelli, Presidente dei Deputati di Forza Italia, l’on.le Tommaso Foti, Presidente dei Deputati di Fratelli d’Italia, il sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al welfare, il sen. Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio del Senato, il sen. Massimo Garavaglia, presidente della VI Commissione Finanze Senato, on. Marco Osnato, gli assessori alla Cultura alla Famiglia, alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità dott.ssa Simona Renata Baldassarre e delle attività Produttive, Massimiliano Maselli, Maria Bianca Farina, Presidente dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), Roberto Alesse, Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Mauro Maria Marino, presidente dell’Ocf, organismo di Vigilanza dell’albo unico dei Consulenti finanziari. E poi decine di parlamentari di tutti gli schieramenti politici.

“La serata di apertura dell’anno sociale dell’Ucid del Lazio ormai da anni è una tradizione importante per i soggetti politici ed economici che operano sugli scenari mondiali, ma quest’anno la particolare congiuntura internazionale, tra guerre e scenari di crisi, nonché il prossimo appuntamento con le elezioni Europee, fanno di questa serata un’occasione irripetibile di confronto e dibattito tra soggetti politici, istituzionali ed imprenditoriali, nel segno della Dottrina Sociale della Chiesa a cui, da sempre, si ispira l’azione dell’Ucid”, dice Pedrizzi.