Giravolta spaziale di Conte sul Ponte di Messina: da “lo facciamo sott’acqua” a “sono soldi buttati” (video)

“Prenderò in seria considerazione la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina” diceva il premier Conte alla conferenza stampa del 3 giugno 2020 a Palazzo Chigi.

Oggi che non è più premier e non governa né con Salvini né con il Pd, ha cambiato idea. E mica di poco. “Non prendiamo in giro i nostri concittadini siciliani e calabresi e tutti gli altri italiani. Se vogliamo fare le cose per bene, realizziamo infrastrutture viarie che servono, sia in Sicilia che in Calabria. E in particolare in Sicilia realizziamo impianti idrici che servono in questo momento. La Sicilia è senza acqua, forse sono questi i veri investimenti che servono”, ha arringato la folla, a Messina, il leader del M5S, oggi, incontrando, guarda caso, i cittadini che si oppongono alla realizzazione del ponte.

Cosa è accaduto in questi anni? Più o meno quello che ai grillini è accaduto su tutto o quasi. Per esempio, nel 2018, il grillino siculo Giancarlo Cancellieri tuonava contro il progetto del Ponte, salvo cambiare idea, da sottosegretario alle Infrastrutture e candidato alla presidenza della Regione Sicilia, nel 2021. “Dieci anni e vedremo il Ponte sullo Stretto di Messina”, aveva annunciato Cancelleri, scatenando polemiche roventi tra i parlamentari grillini contrari. Era dal 2015 che il Movimento di Beppe Grillo cannoneggiava contro l’infrastruttura e sul Blog delle Stelle si leggeva che la sua costruzione “è una presa per il culo che serve al Pd per avere un argomento di cui parlare ai talk show e coprire i suoi fallimenti quotidiani, alla mafia per aprire cantieri che non vedranno mai fine e che costerà altri centinaia di milioni ai cittadini assetati”.

Poi, da premier, il 3 giugno 2020, Conte sorprese tutti, giornali compresi, che titolarono sulla svolta. Con l’ipotesi del tunnel sottomarino, invece che della campata immaginata nel progetto che porta avanti, oggi, Matteo Salvini. In quel periodo, sulla giravolta spaziale di Conte, imperversava il comico Maurizio Crozza…

Quando Conte apriva al Ponte sullo Stretto. Il video

Gli sfottò di Crozza al cambio di idea di Conte…