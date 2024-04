Giornata Mondiale della Terra 2024: difendere il pianeta nell’interesse delle future generazioni

Ogni anno, la Giornata Mondiale della Terra assume un ruolo sempre più importante, mentre affrontiamo una crisi climatica che minaccia il nostro pianeta. Originariamente istituita nel 1970 negli Stati Uniti, questa giornata annuale si è trasformata in un’occasione per una riflessione globale, che unisce milioni di persone in tutto il mondo per sostenere l’ambiente e sottolineare l’azione urgente necessaria per proteggere il nostro fragile ecosistema.

Il 2024 segna un punto critico nella nostra battaglia per la sostenibilità. Un recente rapporto ha rivelato che le concentrazioni globali di anidride carbonica, metano e protossido di azoto hanno raggiunto livelli record nel 2023, alimentando ulteriori timori sul rapido riscaldamento del nostro pianeta. Inoltre, uno studio ha evidenziato un preoccupante aumento di temperatura nell’Antartide, segnalando un’allarmante accelerazione dei cambiamenti climatici.

La Giornata Mondiale della Terra 2024: sfide senza precedenti

La Giornata della Terra di quest’anno assume un’importanza cruciale mentre ci troviamo di fronte a sfide ambientali senza precedenti. Il tema del 2024, “Planet vs Plastics“, sottolinea la lotta contro il crescente inquinamento da plastica che affligge il nostro pianeta. Con 380 milioni di tonnellate di plastica prodotte ogni anno nel mondo e solo il 9% riciclato, è chiaro che l’attuale modello di produzione e consumo è insostenibile. Il nostro Pianeta, però, soffre la pressione di un inquinamento che interessa tutte le sue matrici ambientali. Aria, acqua e suolo sono messe a rischio da condotte spregiudicate e da una carente pianificazione e mancanza di controlli. In questa direzione risulta fondamentale l’azione delle istituzioni. Infatti, la lotta alla plastica è solo una parte della sfida. La Giornata della Terra ci ricorda l’urgenza di affrontare la crisi climatica in tutte le sue forme. Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, proteggere e ripristinare gli ecosistemi naturali, e promuovere pratiche sostenibili in ogni settore della società.

Gli interventi del governo

A livello nazionale sono molteplici gli interventi che Governo e Parlamento stanno mettendo in capo. Nello specifico, il PNRR destina risorse significative per la tutela delle specie e degli habitat naturali, per la biodiversità, anche marina e la rinaturalizzazione dei fiumi; destinando anche specifici interventi per la bonifica dei siti contaminati sparsi su tutto il territorio italiano. Anche sull’inquinamento da plastica che interessa mari, fiumi laghi e corsi d’acqua, l’impegno è alto; attraverso l’adozione degli interventi previsti attraverso il decreto “SUP” per contrastare l’abbandono del monouso in plastica. Infine, il Governo, anche con il contributo del Parlamento, sta portando avanti il PNIEC, strumento chiamato a delineare in una ottica sostenibile le nostre fonti di produzione di energia con il duplice obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, attraverso la decarbonizzazione del nostro sistema industriale e contestualmente, garantire la nostra sicurezza energetica in un orizzonte al 2030. La Giornata Mondiale della Terra del 2024 ci offre un’opportunità importante per riflettere sul nostro impatto sull’ambiente e per impegnarci a fare la differenza. Ogni azione, grande o piccola, conta. È il momento di unire le forze e di lavorare insieme per proteggere il nostro pianeta per le generazioni future.