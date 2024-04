Lunedì scorso la Fontana Luminosa dell’Aquila si era illuminata di bianco – unico monumento in Italia – in occasione della ‘Giornata della Vita Nascente’, proposta nel 2019 da una rete di circa 40 associazioni cattoliche e antiabortiste per porre l’attenzione sulla “promozione della vita e il sostegno alla genitorialità”. La richiesta di istituzione della giornata, contenuta in un disegno di legge presentato da Fratelli d’Italia, è stata sposta dal sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi, tra i pochi eletti presenti al Senato nel 2022 in occasione della presentazione della giornata”.

A L’Aquila la celebrazione della Giornata della Vita Nascente

Nella città recentemente nominata Capitale della Cultura per il 2026, , dunque, il sindaco Pierluigi Biondi, come racconta oggi l’Avvenire, i cattolici si muovono per spingere sul tema della natalità. “È un segnale – spiega il sindaco Pierluigi Biondi – per promuovere una maggior consapevolezza sulle sfide che tutti abbiamo il dovere di affrontare, per avviare un’inversione di tendenza rispetto alla denatalità. Un trend di cui le aree interne, soprattutto quelle dell’Appennino (di cui L’Aquila fa parte), conoscono molto bene gli effetti. Spopolamento, carenza di servizi e collegamenti, tutto aggravato da catastrofi naturali come – nel caso che ci accomuna a tanti altri centri di Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche – il terremoto. Parafrasando quanto scriveva Massimo Calvi su Avvenire – continua il sindaco – occorre tornare a considerare un figlio come l’inizio di una nuova vita e non l’inizio di una vita di rinunce. Ma avere un figlio è una decisione esistenziale, dal valore profondo, che non può essere ridotta a valutazioni di opportunità”.

La Rete per la giornata della vita nascente raggruppa 45 associazioni ed organizzazioni italiane tra cui Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Difendere la vita con Maria, Associazione italiana ginecologi ostetrici cattolici, Amci, Associazione nazionale famiglie numerose, Centro studi Rosario Livatino, Famiglie Nuove-Movimento dei Focolari, Fism, Fondation Jérôme Lejeune, Forum delle associazioni socio sanitarie, Giuristi per la vita, Movimento per la vita, One of Us, Rete mondiale di preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera), Sermig.