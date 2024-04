Giornata del Made in Italy: numeri da record. Urso: riflettori puntati sulla nostra eccellenza nel mondo

Visitare la fabbrica di liquirizia Amarelli, in Calabria, ascoltare la storia dei maccheroni a Gragnano, in Campania, scoprire la storia della Fiera di Milano dal suo archivio storico: sono solo alcune delle attività previste per celebrare il 15 aprile, la giornata nazionale del Made in Italy. Che vuole accendere i riflettori sulle migliaia di realtà imprenditoriali italiane che si fanno strada anche nel mondo.

Il francobollo dell’Uomo Vitruviano

L’appuntamento, voluto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci, ha anche visto l’emissione speciale di un francobollo che raffigura l’Uomo Vitruviano di Leonardo. Che è stato scelto come logo della giornata perché racchiude il valore dell’eccellenza italiana. “L’Uomo Vitruviano – ha detto il ministro Adolfo Urso – semplifica al meglio quello che rappresenta il Made in Italy nel mondo, con la sua capacità di coniugare l’arte, la scienza, la cultura e l’impresa. Così come ha dimostrato appieno, nella sua vita e nelle sue opere, proprio Leonardo, grande artista e nel contempo grande scienziato, capace di pensare, ideare, macchine che soltanto secoli dopo sarebbero state realizzate, mettendo sempre al centro la persona”.

Il futuro delle imprese italiane

Proprio nelle prossime settimane, ha aggiunto, “presenteremo in Consiglio dei ministri una legge quadro sulle tecnologie abilitanti, Intelligenza artificiale, blockchain, metaverso, realtà virtuale, e una legge quadro sulla space economy nella consapevolezza che bisogna indicare la via del futuro alle imprese italiane”. La giornata nazionale del Made in Italy, che sarà celebrata ogni anno il 15 aprile, non guarda al passato ma vuole anche essere un modo per “indirizzare verso il futuro l’impresa ed il lavoro italiani, ed ispirare le nuove generazioni a quelli che sono i mestieri tradizionali ed anche innovativi del Made in Italy con quel saper fare, con quell’arte creativa che contraddistingue ogni prodotto italiano”, ha detto Urso. Più di 440 gli eventi organizzati in tutta Italia, con due momenti ufficiali a Roma e Milano.

Una mostra celebra le eccellenze italiane

Nella capitale, nella sede del Mimit, c’è anche una mostra a celebrare le eccellenze italiane: si chiama Lo Specchio dell’Eccellenza Italiana – Viaggio nella manifattura di Altagamma, e sarà aperta al pubblico a palazzo Piacentini fino al 28 aprile. “E’ un viaggio ideale in un comparto che è una locomotiva della nostra economia, vale 144 miliardi di euro e occupa oltre 2 milioni di persone tra addetti diretti e indiretti. Ci auguriamo che questa giornata sensibilizzi le famiglie sul valore del Made in Italy ed ispiri i giovani, facendo loro riscoprire le professioni manifatturiere nella loro evoluzione fra tradizione e innovazione”, ha detto Matteo Lunelli, presidente di Altagamma. Le celebrazioni non si limitano solo all’Italia: l’ambasciata d’Italia a Londra e l’Ufficio Ice hanno organizzato un evento dedicato alla meccanica e alle soluzioni italiane nell’industria agro-alimentare britannica, finalizzato a valorizzare nel Regno Unito l’eccellenza di un settore nazionale meno noto. L’ambasciata a Tokyo invece ha aperto al pubblico la ‘Casa del Design Italiano’, la prima esposizione permanente di design industriale italiano presso un’ambasciata italiana all’estero.