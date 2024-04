Gatta scomparsa nello Utah, ritrovata dopo 6 giorni a centinaia di km in un pacco di Amazon

Incredibile ma vero. Ritrovata viva in un pacco di Amazon una gattina meticcia scomparsa da una settimana a centinai di chilometri di distanza. Ai gatti, si sa, piacciono le scatole. Ma per la gattina dello Utah proprio una scatola poteva costarle la vita. E veniamo ai fatti: una famiglia statunitense si era molto angosciata quando la loro gattina, Galeana, era scomparsa da casa all’inizio di aprile. Quasi una settimana dopo, a migliaia di miglia di distanza, in California, un dipendente di Amazon ha aperto una scatola che conteneva un reso. Un paio di stivali con la punta rinforzata in acciaio che a un cliente dello Utah non andavano bene. A quel punto è saltata fuori Galeana.

Usa, ritrovata in un pacco di Amazon una gattina sparita 6 giorni prima

Per giorni non aveva né mangiato né bevuto. La micetta aveva avuto la cattiva idea di infilarsi nella scatola che il suo padrone non aveva ancora chiuso. E lì si era accucciata, così ben nascosta che quando l’uomo aveva chiuso il pacco non aveva minimamente sospettato che, con gli stivali, stava spedendo anche il proverbiale gatto. Tutto sommato, all’arrivo in California, la gatta era in buone condizioni. “Galeana ama le scatole, fa parte della sua personalità'”, ha detto Carrie Clark, proprietaria dell’animale, alla Nbc, spiegando come l’animale della sua famiglia fosse finito così lontano da casa. Portata dal veterinario, è stato possibile scoprire a chi appartenesse grazie al microchip che ha restituito i dettagli del contatto della signora Clark. Il veterinario ha quindi chiamato per spiegare cosa fosse successo e i padroni hanno potuto riabbracciare la gattina curiosa e fortunata.