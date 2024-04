Francia violenta, risse e pestaggi: accoltellato a morte un altro quindicenne nel sud del Paese

Ancora violenze e teppismo in Francia (non solo nelle banlieu parigine) che sfiorano o finiscono in tragedia. Da ieri sera si conta un’altra giovane vittima. Un 15enne è stato accoltellato a morte a Romans-sur-Isère, nel sud del Paese. Lo hanno riferito fonti di polizia, secondo cui il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L’accoltellamento sarebbe stato preceduto da una lite tra il 15enne e il suo presunto aggressore il giorno prima. Ma non si conoscono i moventi.

Francia violenta, un altro 15enne accoltellato a morte

È lunga la scia di sangue per risse finite in tragedia per apparenti futili motivi che hanno destato un moto di rabbia e angoscia in tutto il Paese. La settimana scorsa, un altro 15enne era morto dopo essere stato picchiato da un gruppo di coetanei incappucciati a Viry-Chatillon, sobborgo di Parigi. Un pestaggio furibondo e raccapricciante. Il ragazzo è morto dopo ore di agonia e un intervento chirurgico che non è bastato a salvargli la vita.

Una lunga scia di sangue

Qualche giorno prima una 13enne era stata picchiata selvaggiamente a Montpellier all’uscita di scuola: per questo crimine erano stati fermati due 14enni, tra cui una ragazza, e un 15enne. Già a novembre, nella vicina Crepol, un 16enne era stato ucciso e molti altri feriti quando un gruppo di giovani avevano fatto irruzione a una festa, armati di coltelli.