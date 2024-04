Fedez sempre più in basso: mostra la cover del cellulare con Berlusconi che fa le corna

Ennesimo atteggiamento di pessimo gusto da parte di Fedez. Il rapper, caduto in disgrazia dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, punta sulla provocazione per recuperare follower. E lo fa arrivando a tirare in ballo persino i defunti.

La squallida sceneggiata è stata registrata da Los Angeles, dove Fedez si trova in questi giorni per seguire (da semplice spettatore) il Coachella, il festival musicale più importante del mondo, mostra nelle sue storie su Instagram la scelta della nuova cover per il cellulare: la foto dell’ex premier Silvio Berlusconi nel fatidico gesto delle corna.

«Per l’uomo che non deve chiedere mai, spero di lanciare la moda», dice il rapper mostrando la nuova cover. L’iconica immagine di Berlusconi che mostra le corna risale al vertice europeo di Caceres, in Spagna, del 2002. Ovviamente, la provocazione di Fedez ha suscitato diverse polemiche e tra i commenti c’è chi chiede al rapper milanese di portare rispetto allo statista morto nel giugno dell’anno scorso.

“Porti rispetto ai morti, si chiama educazione”

“Rispetto per le persone che non ci sono più. Si chiama educazione”, scriva un’utente, raccogliendo migliaia di “like”. Mentre c’è chi invece apprezza la provocazione squallida, commentando: “Ben tornato al Federico di una volta”.

In tal senso, è emblematico il commento di un’altra follower: “Mi sembra di essere nel 2014 con le sue storie e i suoi post…”.

Fedez, l’ultimo squallore su Instagram riguarda Berlusconi

Già nelle ultime ore, Fedez aveva scatenato fan e detrattori postando diversi scatti dall’Hotel di lusso dove alloggia, compresa una foto che lo ritraeva completamente nudo di schiena sul terrazzo dell’albergo con un cuoricino a coprire le parti intime.