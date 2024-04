FdI verso la Conferenza programmatica: Meloni chiuderà i lavori di “L’Italia cambia l’Europa”

Sarà Giorgia Meloni a chiudere i lavori della Conferenza programmatica di FdI a Pescara, dal titolo “L’Italia cambia l’Europa”. L’intervento della premier e presidente del partito è atteso per l’ora di pranzo di domenica 28 aprile, quando farà sintesi dei temi emersi dalla tre giorni abruzzese, lanciando di fatto la campagna elettorale per le europee. Non a caso la kermesse riporta lo stesso slogan dei manifesti elettorali, sui quali in più c’è il nome del premier: “Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa”.

Giorgia Meloni chiude la Conferenza programmatica di Pescara

“Vi aspettiamo dal 26 al 28 aprile a Pescara per la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. Domenica, al termine dei lavori, interverrà il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”, ha annunciato FdI dalle sue pagine social. Alla kermesse, che si svolge in una regione simbolo come l’Abruzzo, sono attesi migliaia delegati, dai dirigenti locali di tutta Italia, agli eletti a vari livello, fino ai ministri.

Tre sale intitolate a città e date simbolo della storia europea

La struttura che ospiterà la Conferenza programmatica di FdI sarà allestita nel cuore di Pescara, in piazza Primo maggio, sul lungomare, con vista sulla spiaggia. Sarà articolata in tre sale, intitolate a città e momenti simbolici della storia europea, sulla direttrice ideale “libertà, identità e popoli”. In ordine cronologico la prima sala, dedicata all’identità, sarà la Sala “Vienna 1683”, che ricorda “l’ultima Lepanto” europea, l’assedio di Vienna da parte dei turchi, rotto dall’armata della Lega Santa. La Sala “Milano 1848”, la principale, ricorda l’avvio della primavera dei popoli che poi coinvolse altre città europee e diede vita ai moti risorgimentali che hanno definito l’identità nazionale. Infine, la Sala “Budapest 1956” in ricordo della rivolta ungherese contro l’Urss e dunque omaggio a un’Europa indipendente e capace di riscoprire i valori della libertà.

FdI presenta le proprie proposte per l’Europa: tre giorni di lavori ad alta intensità

In queste sale si svolgeranno i panel dedicati ai maggiori dossier europei e non solo, dall’ambiente al lavoro, dall’agricoltura ai migranti. Il programma, sebbene non sia stato ancora diffuso nel dettaglio, sarà ricco di incontri, tanto che alcune sessioni di lavoro si svolgeranno in contemporanea. La partecipazione sarà aperta al pubblico: i cittadini potranno accreditarsi come ospiti. È previsto anche il dialogo con la società civile, operatori economici, esponenti del terzo settore, associazioni di categoria, nell’ambito della presentazione da parte di FdI delle proprie proposte per l’Italia e ancor più, in vista delle europee, per l’Europa.