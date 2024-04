Europee, sondaggio: FdI al 27,7%. Nel Pd inconsistente l’effetto Schlein. Sorpresa per la lista Renzi-Bonino

Il sondaggio di Euromedia Research pubblicato su La Stampa il giorno di Pasqua conferma il soddisfacente andamento di Fratelli d’Italia che alle europee conquisterebbe il 27,7. Al di sopra dunque della soglia del 26% fissata dalla stessa premier Giorgia Meloni. FdI si vedrebbe assegnati 23 seggi a Strasburgo. Segue il Pd con il 19,3.

Un dato interessante perché equivalente al risultato delle politiche del 2022, che testimonia l’inconsistenza dell’effetto Schlein. Al terzo posto si piazzerebbe ancora il M5S con il 17,5% e 15 seggi (uno in meno rispetto al Pd). Un risultato in questo caso superiore al 15,4% delle ultime politiche. E che, se confermato dal responso delle urne, vanificherebbe l’ipotesi del campo largo aumentando anzi la competitività tra Pd e M5S che chiaramente prende voti a sinistra pescando nel bacino elettorale dei dem.

Altro dato di rilievo è la poca distanza tra la Lega di Matteo Salvini (8,8%) e Forza Italia (8,0%) che porta 7 seggi a ciascuno. La lista di scopo “Stati Uniti d’Europa” di Renzi e Bonino si piazza al 4,7 mentre raggiunge il 4% Azione di Calenda con Siamo Europei, il Partito Repubblicano Italiano, i Popolari Europeisti Riformatori, l’Associazione Socialista Liberale e NOS. Sotto la soglia di sbarramento Avs che otterrebbe il 3,7%.

Più in salita la strada per Libertà, la formazione di Cateno De Luca che, con Italexit, il Partito Popolare del Nord, il Popolo Veneto, Rassemblemant Valdotain, Capitano Ultimo e Civici in movimento, al suo debutto si presenta al 2,0%. Più o meno lo stesso risultato della lista di Michele Santoro, Pace Terra e Dignità (1,7%).

Cosa accadrebbe con la discesa in campo dei leader? FdI con Giorgia Meloni crescerebbe al 27,9%, il Pd dal 19,3% al 19,5%, il M5s resterebbe stabile al 17,5% e la Lega calerebbe dall’8,8% all’8,7%.