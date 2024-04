Europee, Lollobrigida: “Avere la premier Meloni in lista confermerebbe la fiducia che gli italiani hanno in lei”

“Giorgia Meloni è la leader del nostro partito nonché la prima donna che è riuscita a permettere alla nostra Nazione di modernizzarsi, dimostrandone il suo valore. Avere una donna, spero, come lei alla guida della nostra lista in tutta Italia permetterà anche di confermare la grande fiducia che gli italiani hanno in lei”. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara risponde alla domanda dei cronisti in merito alle intenzioni della premier di candidarsi o meno alle europee. L’interrogativo sulle intenzioni del presidente del Consiglio è stato un po’ il filo rosso a latere dei convegni e dei dibattiti che si stanno svolgendo Pescara. La premier probabilmente scioglierà le riserve domenica. Lollobigida intanto non si sottrae. Alle prossime europee “l’asticella che ci diamo? Il massimo possibile…”, risponde. Un dato in linea con le elezioni politiche? “Il massimo possibile, perché dobbiamo fare gli scommettitori?”, scherza il ministro.

La premier Meloni si candidarà? Il quesito fa da filo rosso a Pescara

“Quel che stiamo facendo con Meloni è dare un senso vero alla presenza dell’Italia in Europa – spiega il ministro della Sovranità alimentare- di cui l’Italia è uno dei paesi fondatore. Eppure negli ultimi anni il nostro Paese ha svolto un ruolo meno coerente del ruolo che l’avevano spinta ad entrare. L’Italia deve avere un ruolo corrispondente alla sua storia e alla sua cultura. E devo dire che in questi mesi si è vista la differenza: l’Italia ha riassunto un ruolo importante nei consessi internazionali che in passato aveva smarrito”. Sorridono gli esponenti di Fdi ai cronisti che continuano a chiedere delle intenzioni di Meloni. Mentre sul territorio c’è chi si porta avanti: a Cesenatico, ma non solo, i primi ‘santini’ elettorali indicano la presidente del Consiglio -che potrebbe arrivare a Pescara già nella serata di domani- capolista, dandone per scontata la candidatura.

Donzelli: “Noi siamo tutti curiosi…”

Il responsabile dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli a domanda ha risposto così: “Al deposito delle liste mancano ormai poche ore. Poi ufficialmente partirà la campagna elettorale. Se Giorgia Meloni si candiderà? Noi siamo tutti curiosi, stiamo tutti aspettando con interesse quello che deciderà, ma non lo sappiamo ancora”. Il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan ha così dichiarato in merito: confermare il risultato “messo a segno alle politiche per noi, come sostenuto dalla premier Giorgia Meloni, sarebbe la soglia del successo”. Tanto “più dopo due anni di governo in un periodo particolarmente difficile” per l’Europa: prova è che “quasi dappertutto chi governo perde consenso rispetto ai risultati ottenuti nelle precedente elezioni”. “L’annuncio” di una candidatura di Giorgia Meloni alle prossime europee, “se ci sarà, verrà fatto domenica. E indicherebbe senz’altro l’importanza che diamo a queste elezioni”: ovvero “tenere sullo stesso livello l’azione di governo e l’azione da portare avanti in Europa”.

E in effetti “L’Italia cambia l’Europa, titolo della kermesse, è indicativo “del programma che abbiamo in mente – prosegue Malan -: noi siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti al governo e vogliamo portare questa ventata di pragmatismo anche in Europa. Il ministro Crosetto ha ricordato che quel che portiamo avanti a livello nazionale deve essere da sprono a quello che va fatto in Europa. Ecco, un obiettivo è portare lo stesso pragmatismo che abbiamo in Italia” a Bruxelles, rimarca il presidente dei senatori Fdi. Questo è un appuntamento importante per l’Italia intera. Giorgia Meloni traccia la rotta per le elezioni europee. Ora lanciamo la nostra sfida all’Ue”, ha detto il sindaco di Pescara, Carlo Masci, aprendo i lavori.