Elon Musk torna alla spunta blu gratis su X, ma non per tutti. Ed è polemica

Marcia indietro di Elon Musk sulla spunta blu di X: i profili con oltre 2.500 follower torneranno ad averla gratis. La decisione era stata annunciata qualche giorno fa dal patron di SpaceX ed è ora diventata operativa. Ma, come era stato un anno fa con la decisione di rimuovere la “verifica” dell’allora Twitter a vantaggio di servizi premium a pagamento, non sono mancate polemiche.

Elon Musk ripristina la spunta blu gratis su X

“Da ora in poi tutti i profili X con oltre 2500 seguaci verificati avranno gratis servizi Premium mentre quelli con oltre 5 mila avranno Premium+”, ha chiarito Musk, annunciando questo nuovo corso che torna a guardare al passato. Secondo il Washington Post, la scelta potrebbe essere un tentativo di attirare o mantenere i profili popolari più ora che X deve fronteggiare la concorrenza di Threads di Meta. Cero è, comunque, che non tutti hanno preso bene l’opportunità.

I vip protestano: “Chi ha autorizzato quel simbolo sul mio profilo?”

“Per essere chiaro anche se Elon mi ha imposto il marchio senza permesso o consenso, mi prenderò ancora gioco di coloro che hanno pagato per le spunte blu”, ha scritto sul suo profilo l’avvocato e commentatore politico Elie Mystal. Anche la conduttrice di Msnbc, Katie Phang, ha protestato: “Che cos’è questo contrassegno blu casuale che non ho chiesto o pagato?”, ha scritto, lamentando il ritorno della spunta blu. Alcuni utenti hanno anche suggerito come eclissare le spunte, tra questi c’era Timnit Gebru, un etico dell’intelligenza artificiale e fondatore e direttore esecutivo dell’istituto no-profit Distributed AI research institute.