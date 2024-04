Effetto-Puglia, Conte si “mangia” il Pd degli scandali: crollo nei sondaggi. FdI sopra il 27%

L’effetto-Puglia si sente, ed è pesantissimo. Se l’orientamento di voto degli italiani evidenziato dal sondaggio Swg per il Tg di Mentana questa settimana premia FdI con un incremento dello 0,3, il dato più rilevante è il crollo del Pd, – 0,4%, a fronte dello speculare incremento di consenso, guarda caso, del M5s, che da giorni bombarda la segreteria della Schlein su tutti i fronti, in vista del voto europeo dell’8 e del 9 giugno.

Il sondaggio Swg che certifica l’avanzata di FdI

Il sondaggio Swg per La7 dimostra che nella coalizione di governo, Fratelli d’Italia torna sopra quota 27%, recuperando in una settimana uno 0,3%, Lega (-0,2), Forza Italia e Noi Moderati (-0,4), cresce Azione e cala Stati Uniti d’Europa (-0,1). Tra i partiti minori guadagnano Verdi e Sinistra (+0,2), Libertà (+0,4) e Pace Terra Dignità (+0,2). Stabile all’ 1,4 Democrazia Sovrana e Popolare.

Il caso-Bari e gli scandali in Puglia

Ieri in Puglia, l’ennesima mazzata per il sindaco di Bari, Antonio Decaro, costretto a revocare la delega al Bilancio ad Alessandro D’Adamo, assessore indagato per truffa. Sul futuro candidato sindaco di Bari per il centrosinistra, Decaro ha spiegato che “ci sarà una riunione da parte del Partito Democratico e delle liste che sostengono il candidato Vito Leccese, e anche una riunione della convenzione con il Movimento 5 Stelle che sostiene il candidato Michele Laforgia, però la scelta la faranno loro, io sono il sindaco uscente. Dovete parlare con loro”.