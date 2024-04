Ecr, Politico scopre che i Conservatori ci sanno fare: “Il blocco di destra è una potenzialità reale”

I “week end culturali” di Ecr tornano al centro dell’attenzione di Politico.eu. Con un lungo reportage da Cipro, sede dell’ultimo appuntamento, quello che è uno dei siti di informazione più prestigiosi d’Europa certifica il successo della formula scelta dai Conservatori e riformisti europei per confrontarsi con i partner di tutto il continente, e non solo, sul conservatorismo e su come declinarne i valori nel concreto delle sfide del nostro tempo e dei maggiori dossier sul tavolo delle istituzioni comunitarie.

Il reportage di “Politico” sul week end culturale di Ecr a Cipro

Benché il resoconto dell’evento di Nicosia non sia scevro da luoghi comuni sull’estrema destra, centra il senso dell’operazione, dando conto sia della crescita di Ecr e sia del ruolo di leadership conquistato dall’Italia da quando Giorgia Meloni ne è presidente e di cui gli stessi week end culturali sono manifesto.

Fidanza: “Siamo partiti conservatori orientati al governo”

“Siamo partiti conservatori orientati al governo”, ha spiegato a Politico il capodelegazione di FdI-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, tra i protagonisti delle giornate cipriote e degli altri week end culturali e grande tessitore di relazioni con i partner conservatori europei. La stessa Sarah Wheaton, che firma l’articolo, sottolinea che “le aspirazioni di governo” a Nicosia “erano evidenti”. Soprattutto, però, la giornalista prende atto del fatto che, oltre alle aspirazioni, ci sono le azioni consequenziali, i cui frutti si vedono, ad esempio, nell’adesione del partito cipriota Elam alla famiglia europea conservatrice, cui manca solo una formalizzazione che avverrà dopo il voto.

Le richieste di adesione a Ecr

Una strada segnata che, in realtà, percorre l’Europa letteralmente in lungo e in largo: richieste formali di adesione a Ecr sono arrivate anche da parte dei romeni di Aur, dei croati di Most, dei lituani del Lithuanian farmers and green union, ai quali si aggiunge l’avvicinamento del Rural indipendent group di Michael Collins, nato proprio dopo il week end culturale organizzato in Irlanda. “L’Ecr mira a diventare un attore significativo a livello europeo, rendendo un potenziale blocco di destra una possibilità reale”, si legge ancora nel pezzo, che ricorda che “per galvanizzare la sua base, l’Ecr ha pianificato più di 20 di questi fine settimana culturali dal 2022”. Sulla formula Politico si era già soffermato un articolo del mese scorso, cogliendone la portata innovativa e aggregativa.

La formula dei week end culturali

Due elementi che ora vengono estesi e approfonditi nel reportage da Cipro. Queste giornate hanno “mescolato discussioni politiche, networking e turismo di fascia alta lontano dalla macchina burocratica” con “250 sostenitori di Ecr che hanno affrontato ciò che era più importante per il gruppo di destra”. “Questi conservatori sanno come bilanciare il working hard e il playing hard”, scrive Wheaton, testimone di come la formula sia stata all’altezza della scommessa strategica su cui è nata. “Ci siamo chiesti: come fai a mettere insieme persone che, sebbene condividano i valori conservatori, vivono in luoghi anche molto lontani tra loro e hanno sfumature politiche diverse? Così abbiamo capito che bisognava creare dei punti di raccolta, degli eventi in cui dare vita a un “melting” di alto livello”, ha spiegato in una recente intervista al Secolo il segretario generale di Ecr e deputato italiano di FdI, Antonio Giordano, che dei week end culturali è ideatore e promotore.

Il riconoscimento della leadership internazionale di Giorgia Meloni

Fatte le dovute differenze di piani, esiste una continuità tra l’attitudine al dialogo e alla costruzioni di reti che Giorgia Meloni ha messo in campo con successo a livello di governo e quella che Ecr sta realizzando a livello politico. Lo stesso Politico ricorda come il premier abbia “trovato amici” sulla scena internazionale tanto tra i leader conservatori, come il britannico Rishi Sunak, quando tra quelli centristi, come la presidente Ursula von der Leyen, fino al democratico presidente Usa Joe Biden, collezionando sostegni su tematiche centrali per il suo mandato.

Il modello italiano per i Conservatori europei

Va da sé che per Ecr il campo delle relazioni resta quello dei partiti affini. Non esiste un partito conservatore uguale a un altro in Europa e lo stesso Politico rileva che “i conservatori con convinzioni sia centriste che di destra sono invitati a ballare nel circolo dell’Ecr”, usando una metafora che rimanda nuovamente anche agli aspetti più ludici dei week end culturali. “Qualsiasi potenziale tensione – si legge ancora – si è in gran parte sciolta durante questo lungo fine settimana”. Pur con le proprie identità e le rispettive differenze, i partiti della galassia dei Conservatori europei sono uniti da una visione del mondo simile al proprio interno e lontana da quel mainstream che spesso li demonizza. Il problema è condiviso a tutte le latitudini. E anche in questo la via tricolore fa scuola: nel corso dei week end il modello con cui Meloni ha rotto l’accerchiamento è oggetto di dibattito a bassa ed alta frequenza.

Giordano: “Combattiamo le etichette che il mainstream ci affibbia”

Politico riferisce anche dell’incontro avuto da Giordano con centinaia di sostenitori del cipriota Elam. “La prima cosa che facciamo è combattere contro le etichette, perché affibbiarcele è la prima cosa che il mainstream fa contro di noi”, ha detto il segretario generale dell’Ecr, sottolineando come tra le opportunità dei week end vi sia anche quella di offrire ai partiti locali l’esperienza già maturata da Ecr, con il traino della destra italiana. Dunque, come sottolineato ancora da Fidanza, Ecr “non ha alcuna preoccupazione” rispetto alla rappresentazione dell’Elam o altre forze come partiti di estrema destra. Del resto, è la stessa che il mainstream continua spesso a voler dare anche di FdI. Compreso Politico, che però, come altre prestigiose testate prima, sta chiaramente mutando il proprio giudizio.