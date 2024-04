Domani al via la conferenza “L’Italia cambia l’Europa”. Attesi 2200 delegati. Il programma della prima giornata

Prende il via domani a Pescara (piazza Primo Maggio) la Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. “L’Italia cambia l’Europa” è il titolo della manifestazione in programma dal 26 al 28 aprile: domenica la chiusura con l’intervento di Giorgia Meloni. La kermesse coinvolgerà tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, a partire dai membri del governo, e sarà l’occasione per affrontare i principali temi sulle politiche europee in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno: venti gli approfondimenti sulle proposte dei conservatori per l’Europa. Nella prima giornata di venerdì 26 aprile l’inaugurazione è prevista per le ore 15 con il Ministro Luca Ciriani, Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco di Pescara Carlo Masci.

Alle 16 dibattito sui valori dell’Europa dei conservatori. Partecipano, tra gli altri, il ministro Gennaro Sangiuliano e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Gianmarco Mazzi. Sempre alle 16 confronto sul tema della difesa comune europea con il Ministro Guido Crosetto, il Sottosegretario Isabella Rauti, il Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Bruno Frattasi e il Presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo.

Alle 18 confronto su imprese e occupazione con il Ministro Marina Elvira Calderone, il Viceministro Maria Teresa Bellucci e il Segretario generale Cisl Luigi Sbarra. Alle 19 focus sugli agricoltori con il Ministro Francesco Lollobrigida e il Sottosegretario Patrizio La Pietra. Ancora alle 19 si discute di immigrazione e difesa delle frontiere con il Sottosegretario Wanda Ferro.

I ragazzi di Gioventù nazionale sono impegnati ad allestire le sale affacciate sul mare e a dare gli ultimi ritocchi prima dell’inizio della kermesse dove sono attesi ben 2.200 delegati da tutta Italia: “Alberghi sold out a Pescara e dintorni, da Silvi a Francavilla, sarà un grande evento e siamo pronti ad accogliere tutti”, dice all’Adnkronos Fabio Roscani, deputato nonché presidente di Gioventù nazionale: “Un centinaio i giovani militanti impegnati nella ‘tre giorni’ pescarese”, fa i conti. In prima linea, a lavoro da lunedì nei tendoni affacciati sul mare, c’è anche Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fdi. E’ sua la ‘regia’ della conferenza programmatica chiamata ad affrontare i principali temi sulle politiche europee in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Sotto i tendoni allestiti in piazza Primo maggio -blu, con richiami di tricolore e il simbolo Fdi in bella vista- domenica la premier Giorgia Meloni annuncerà la sua candidatura.

Non è mancata qualche polemica di rito. L’ex deputato Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, ha presentato un esposto puntando il dito contro ‘l’ecomostro che occupa un tratto di spiaggia libera per 20 giorni”. Tanto che ieri in piazza Primo Maggio è arrivata la polizia giudiziaria. “E’ tutto in regola – dice Donzelli all’Adnkronos -: nessuna irregolarità, il perimetro occupato rispecchia esattamente quanto dichiarato, con tutti i permessi del caso. Qualsiasi controllo è ben ammesso, sappiamo di aver rispettato tutte le regole del caso e quindi non abbiamo nulla, ma davvero nulla da temere”.