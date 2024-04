Depardieu in stato di fermo: è accusato da due donne di violenza sessuale. Non è la prima volta

Nuovi guai giudiziari per Gerard Depardieu. L’attore francese, 75 anni, è stato posto in stato di fermo dalla polizia di Parigi dopo essere stato interrogato sulle denunce di violenza sessuale da parte di due donne. Lo riferisce l’emittente Bfmtv citando proprie fonti. Le aggressioni sessuali di cui è accusato sarebbero avvenute su due set cinematografici. Nel 2014 durante le riprese del cortometraggio Magicien et les Siamois di Jean-Pierre Mocky. E nel 2021 sul set di Volets vertes di Jean Becker. Nei mesi scorsi Depardieu è stato accusato di molestie e comportamenti fuori luogo da bene 16 donne. Ma solo due donne hanno sporto denuncia e la procura di Parigi ha aperto un fascicolo.

Depardieu in stato di fermo per violenza sessuale

Una delle due donne che lo ha denunciato aveva 24 anni all’epoca delle molestie. L’attore le avrebbe ”messo le mani su tutto il corpo” – ha riferito la ragazza- prima di dirle ”parole indecenti”, come si legge sul quotidiano Le Courrier de l’Ouest. La seconda denuncia, presentata lo scorso febbraio per ”violenza sessuale”, ”molestie sessuali” e ”oltraggio sessista”, è stata depositata da una scenografa, madre, di 53 anni. La troupe cinematografica, venuta a conoscenza dei fatti, avrebbe chiesto a Depardieu di scusarsi e lui lo avrebbe fatto. Ma per il resto delle riprese ha regolarmente chiamato “puttana” la donna. Dopo la lettera aperta pubblicata da Depardieu sul Figaro lo scorso ottobre, nella quale l’attore nega le accuse, la donna ha detto di non riuscire più a lavorare.

Le accuse di due donne aggredite durante le riprese cinematografiche

Non è la prima volta che il mostro sacro del cinema francese viene imputato per reati di natura sessuale. Nel dicembre 2020 è stato incriminato per stupro e violenza sessuale nei confronti dell’attrice Charlotte Arnould, prima donna a denunciarlo ufficialmente, fino a portarlo in tribunale. Amica di famiglia, si era rivolta all’attore per consigli sulla sua carriera ed era stata aggredita mentre provava un’audizione a casa sua.

La prima denuncia dall’attrice Charlotte Arnould

Più recentemente Depardieu è stato accusato dall’attrice Hélène Darras, nell’ambito di una presunta aggressione sessuale nel 2007, durante le riprese del film “Disco”. Ma a muovere le primissime accuse, diversi anni fa, era stata Emmanuelle Debever. L’attrice che poco più che ventenne aveva condiviso con lui il set di “Danton” di Andrzej Wajda. La donna si è suicidata gettandosi nella Senna nel giorno in cui è andato in onda sulla tv francese il programma Complèment d’investigation, l’inchiesta sui presunti casi di molestie commesse dall’attore francese.