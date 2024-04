Consiglio Ue, bilaterale Meloni-von der Leyen: focus su Tunisia, Libano e Piano Mattei

Secondo giorno di lavori del Consiglio europeo straordinario all’Europa Building di Bruxelles, l’ultimo prima delle elezioni di giugno per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo. Sul tavolo anche il rapporto di Enrico Letta sul futuro del mercato unico. Prima dell’avvio dei lavori, dopo le foto di rito, la premier Giorgia Meloni (arrivata a Bruxelles ieri dopo la visita in Tunisia) e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen hanno avuto un lungo colloquio.

Consiglio Ue, bilaterale Meloni-von der Leyen

Focus del bilaterale, all’indomani della visita di Meloni a Tunisi, un aggiornamento sugli esiti dell’incontro con Saied anche in relazione al processo di attuazione del memorandum d’intesa Ue-Tunisia e del Piano Mattei. Riflettori accesi anche sulle iniziative concrete da realizzare alla luce delle conclusioni di ieri sera sulla situazione dei rifugiati siriani in Libano. Infine un confronto sui temi della competitività europea in vista della discussione al tavolo del Consiglio europeo.

Focus su Libano, Tunisia e Piano Mattei

Il governo italiano ha espresso soddisfazione per l’esito della discussione del Consiglio europeo sul Libano, dove è massiccia la presenza dei soldati italiani. “Tema aggiunto in agenda su impulso italiano per valutare le ulteriori iniziative che l’Unione europea può mettere in campo a favore della stabilità del Paese”. Così una nota di Palazzo Chigi. “I capi di Stato e di governo Ue si sono infatti impegnati a continuare a sostenere le persone più vulnerabili in Libano. Compresi i rifugiati, gli sfollati interni e le comunità ospitanti in difficoltà, nonché a fornire sostegno per combattere la tratta e il traffico di esseri umani”.