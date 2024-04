“Ci controllano con i microchip sotto pelle”: il M5S candida alle Europee Paolo Bernini, il complottista

“Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip nel corpo umano per registrare, per mettere i soldi, per il controllo della popolazione. Sono preoccupato perché le persone non sanno a cosa vanno incontro. Il popolo, a sua insaputa, potrebbe lasciarsi impiantare il microchip senza capirne i pericoli. Con internet queste verità stanno venendo fuori e noi andremo a portare la voce dei cittadini”. Non era un gag comica, ma un manifesto elettorale del grillino Paolo Bernini, che a “Ballarò” (video), nel 2013, ipotizzò, ben prima dei complottisti del Covid, il complotto del “microchip”. E non contento, spiegò anche che l’11 Settembre gli americani si erano distrutti le Torri Gemelle da soli. Oggi questo signore, animalista ed ex complottista, si spera, almeno, è uno dei vincitori delle “Europarlamentarie” per selezionare i candidati delle liste grilline per Bruxelles. Gli iscritti hanno votato online tra circa 500 aspiranti parlamentari: cinque anni fa erano cinque volte di più, oltre 2600. Tra i prescelti, oltre aPaolo Bernini, ovviamente divenuto deputato grazie alle sue teorie, anche l’ex deputata abruzzese Valentina Corneli, citata in giudizio per diffamazione da Giorgia Meloni per un post del 2019 in cui la accostava a Mafia Capitale.

Il video di Paolo Bernini che teorizzava il complotto dei microchip e dell’11 Settembre