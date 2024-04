Celentano, anatema a Floris: “Rompi i co***. Togli quegli applausi finti o presto “Dimartedì” crollerà”

“Caro Beat, mi piaci tanto…, no, volevo dire, caro Floris, la tua trasmissione ‘DiMartedì’ mi piace tanto! Sei Forte! Però… Se ti ostini a rompere i c…ni con quegli applausi finti ogni 3 secondi, io re del rock e di tante altre cose, ti annuncio che: o ti sbarazzi di quegli insignificanti e tristi applausi o presto il tuo ‘DiMartedì’ crollerà”. Così, nel suo primo post audio pubblicato sui canali Instagram e Facebook de ‘L’inesistente’, Adriano Celentano critica gli applausi alla trasmissione ‘DiMartedì’, il programma di Giovanni Floris in onda su La7. E lo fa sulle note di ‘Tre passi avanti’, il brano del 1968 dedicato al fenomeno beat. In effetti, nel salottino rosso di Floris accade inverosimilmente che vengano applauditi interventi antitetici, interrompendo ragionamenti e analisi.

Il giudizio di Celentano e la previsione funesta hanno innescato un polverone social. Perché il Molleggito parla di Floris?. Così sui social sono iniziate a inseguirsi le voci di una possibile partecipazione al programma. Ma finora non c’è alcuna conferma ufficiale. Ricordiamo le parole che il Molleggiato ha pronunciato a dicembre nel corso di Domenica In: qui ha annunciato di aver preparato un nuovo programma: “Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non so su quale rete andrà in onda, devo decidere”. La Rai o La7 sono le principali ipotesi: “Devo decidere – disse- . Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi, anche se nessuno le vede, l’importante è che ci siano”.