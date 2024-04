Cavalli della scorta del Re Carlo in fuga: panico e incidenti nel centro di Londra, 5 feriti (video)

Cinque persone sono rimaste ferite oggi a Londra da alcuni cavalli della Household Cavalry, il reggimento che tradizionalmente parte della scorta reale di Buckingham Palace, sono fuggiti nel corso di una esercitazione mattutina ad Hyde Park. Una corsa di oltre 4 chilometri e durata due ore che ha visto gli animali correre all’impazzata e colpire macchine e passanti nel centro di Londra. Nei video pubblicati sui social si vedono due cavalli, uno di questi con le zampe ricoperte di sangue, correre nel centro città, sbattendo contro passanti e macchine.

BREAKING: ‘Number of horses’ on the loose in central London (youtube.com)

Almeno un soldato che partecipava all’esercitazione è rimasto ferito nei pressi di Fleet Street. I cavalli hanno proseguito la loro corsa, attraversando diverse zone di Londra, tra cui il Tower Bridge e lo Strand. I sanitari sono intervenuti per soccorrere i passanti rimasti feriti nei pressi di Buckingham Palace Road, Belgrave Square e all’incrocio tra Chancery Lane e Fleet Street.

JUST IN – Two horses on loose in central London pic.twitter.com/atBQK989V8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 24, 2024

Sui social sono già diversi i video che riprendono i 2 animali, uno bianco e uno nero, mentre fuggono per strada ad Aldwych, vicino allo storico centro finanziario di Londra e al West End. Gli agenti hanno fermato i cavalli circa 6 chilometri a est del centro di Londra, vicino a Limehouse. Non è ancora chiaro se gli animali abbiano disarcionato i loro cavalieri per poi lanciarsi al galoppo ma sono stati visti in fuga a Buckingham Palace intorno alle 8 e 30 locali, le 9 e 30 in Italia.