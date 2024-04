Caldaie a gas, addio: ce lo impone l’Europa. Il salasso green colpirà 19 milioni di famiglie italiane

Arriva la stangata green dell’Europa: la norma verde imposta da Bruxelles comporta un vero e proprio salasso per gli italiani, che dovranno rottamare le loro caldaie a gas.

L’Italia è il Paese più colpito dalla stangata green

Il nostro Paese è infatti uno dei più colpiti dal provvedimento europeo: oltre 9 milioni dei nostri edifici residenziali, sui 12,2 milioni presenti, non soddisfano neppure le garanzie energetiche minime richieste dalla normativa sul risparmio energetico del 2005. Secondo una stima, gli interventi per adeguarsi alle nuove disposizioni potranno costare dai 20mila ai 50mila euro a edificio.

Che cosa prevede la norma Ue

Per decarbonizzare il settore edilizio, i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici includeranno una tabella di marcia con l’obiettivo di eliminare gradualmente le caldaie a combustibili fossili entro il 2040. Le nuove norme garantiranno l’installazione di idonei impianti di energia solare nei nuovi edifici, negli edifici pubblici e in quelli esistenti non residenziali in fase di ristrutturazione che richiedono un permesso.

In Italia si stima infatti che ci siano 19 milioni di caldaie a gas, di cui 7 milioni in funzione da più di 15 anni. Dal primo gennaio 2025 entrerà in vigore il divieto di sovvenzionare l’acquisto di caldaie a gas, in base al quale non sarà più possibile beneficiare degli incentivi fiscali del 50 e del 65 per cento.

Per le case si applicherà un obiettivo di riduzione del consumo energetico del 16% dal 2030 e del 20-22% entro il 2035. Una promozione che richiede interventi come cappotto termico, sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione, pannelli solari. Obiettivo finale: un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.

Pannelli solari al posto delle caldaie a gas, ma sono tutti made in China

L’obbligo di installare i pannelli solari riguarderà i nuovi edifici pubblici e sarà progressivo, dal 2026 al 2030. Dovranno inoltre essere attuate strategie, politiche e misure nazionali per dotare di impianti solari gli edifici residenziali. Nessuna menzione al fatto che i pannelli solari sono prodotti nella loro quasi totalità in Cina. Un modo indiretto per consegnare l’Europa mani e piedi a Pechino.

Gli Stati membri avranno due anni per recepire le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale. La Commissione riesaminerà la direttiva entro il 2028, alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi compiuti durante la sua attuazione