Blinken: “Gli Usa non coinvolti nell’attacco all’Iran. Decisiva per l’Ucraina la leadership di Meloni al G7”

Nessun coinvolgimento degli Stati Uniti nell’attacco di Israele all’Iran che si è consumato alle prime ore dell’alba. Lo ha detto Antony Blinken, segretario di Stato Usa, durante il punto stampa a Capri dove è in corso il G7 dei ministri degli Esteri. “Il nostro lavoro è per la de-escalation”, ha aggiunto. “Siamo impegnati ad abbassare la tensione ed evitare che il conflitto si allarghi”. Ma non ha detto nulla sul se e quando gli Usa siano stati avvisati da Netanyahu (“Non voglio dire altro, non siamo stati coinvolti”). Davanti ai giornalisti Blinken ha riconosciuto più volte il prezioso contributo italiano nella gestione dei confitti in Ucraina e in Medioriente.

Attacco all’Iran, Blinken: non siamo coinvolti

“Ogni membro del G7 sta dando un contributo straordinario alla difesa ucraina”, ha detto esprimendo un “particolare riconoscimento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sua decisiva leadership”. Molto netta la contrarietà della Casa Bianca a un eventuale una grande operazione militare di Israele a Rafah che gli Usa non sosterrebbero.

No all’operazione militare a Rafah

“Crediamo che si possano ottenere risultati in altro modo”, ha detto sottolineando comunque che gli Stati Uniti hanno lo stesso obiettivo di Israele: assicurare cioè che non si ripeta quello che Hamas ha fatto il 7 ottobre. “Ma siamo convinti che una grande operazione militare nella città del Sud della Striscia di Gaza dove ci sono oltre un milione di sfollati avrebbe conseguenze terribili per la popolazione”.

Hamas impedisce il cessate il fuoco

“Ci impegniamo e vogliamo raggiungere uno Stato per la Palestina. Ma per arrivare a questo obiettivo serve la diplomazia non l’imposizione. L’unica cosa che sta tra il popolo di Gaza e il cessate il fuoco è Hamas, che ha rifiutato le generose proposte di Israele”, ha detto Blinken. L’organizzazione terroristica “sembra più interessata a un conflitto regionale che a un cessate il fuoco che migliorerebbe subito le condizioni dei palestinesi. E per fare questo continua a spostare il traguardo”. Di contro ha sottolineato la necessità di una rapida applicazione degli impegni di Israele per l’assistenza umanitaria a Gaza. “Abbiamo visto importanti passi avanti nelle ultime settimane. Ma dobbiamo vedere risultati costanti e dobbiamo vedere soprattutto aiuti distribuiti in tutta Gaza“.

L’Italia gioca un ruolo cruciale per la de-escalation

L’Italia, ha detto ancora il segretario di Stato americano, gioca un ruolo cruciale nel percorso di de-escalation del conflitto mediorientale. “Come Paese leader, come Paese che è impegnato nel mondo con molti altri Paesi, che ha le sue proprie relazioni con i Paesi coinvolti in Medio Oriente”. “L’Italia – ha aggiunto Blinken – ha i suoi contatti diretti. E credo che quello che abbiamo visto nell’ultimo paio di settimane è che questi contatti sono stati e rimangono molto importanti per evitare un’escalation e prevenire un più grande conflitto. L’Italia è un attore importante in questo”.

Ucraina, dare subito il via libera agli aiuti

Sul fronte russo-ucraino ha riferito la necessità di accelerare il via libera Usa per l’invio di nuovi aiuti a Kiev. “La cosa più importante è votare ed andare avanti. Se succede ora non è troppo tardi. Per dare agli ucraini gli aiuti di cui hanno bisogno è incredibilmente importante votare subito, questo weekend”.

La Cina alimenta la più grande minaccia alla sicurezza

Infine riflettori puntati su Pechino che pretende di avere relazioni amichevoli con l’Europa e contemporaneamente “dare carburante alla più grande minaccia alla sicurezza europea dalla Seconda Guerra Mondiale”. Blinken ha accusato la Cina di permettere alla Russia di continuare la sua aggressione agli ucraini e di ricostruire le sue capacità di difesa danneggiate dagli ucraini ma anche dalle nostre sanzioni.