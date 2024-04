Biden scarica Netanyahu: “Ha sbagliato la gestione della guerra a Gaza, serve una tregua immediata”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un discorso dai toni estremamente duri nei confronti del premier israeliano, ha definito senza mezzi termini “un errore” l’approccio di Benjamin Netanyahu alla guerra a Gaza.

L’intervista di Biden: uno schiaffo alla politica di Netanyahu

Intervistato dalla rete americana in lingua spagnola Univision, tornando sulla strage degli operatori sanitari della World Central Kitchen, Biden ha definito l’accaduto “scandaloso” sottolineando che i mezzi colpiti dai droni non potevano essere scambiati per un convoglio di Hamas. Inoltre “non ci sono scuse” per non inviare aiuti umanitari nell’enclave. “Quello che chiedo – ha detto il numero uno della Casa Bianca – è che gli israeliani accettino semplicemente un cessate il fuoco, consentendo per le prossime sei, otto settimane l’accesso totale a tutto il cibo e le medicine che entrano nel paese. Ho parlato con tutti, dai sauditi ai giordani agli egiziani. Sono pronti a trasferire questo cibo. E penso che non ci siano scuse per non provvedere alle esigenze mediche e alimentari di quelle persone. Dovrebbe essere fatto adesso”.

Il presidente Usa fa gli auguri agli islamici per la fine del Ramadan

Una presa di distanza nei confronti della politica israeliana che va di pari passo con l’apertura al fronte islamico. In queste ore, sui social, il presidente americano ha anche rivolto un pensiero speciale per i palestinesi della Striscia di Gaza durante i suoi auguri per l’Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro all’Islam di Ramadan. ”Mentre le famiglie e le comunità musulmane si riuniscono per l’Eid al-Fitr, stanno anche riflettendo anche sul dolore provato da così tanti. I miei pensieri vanno a coloro che in tutto il mondo sopportano conflitti, fame e sfollamenti, anche in luoghi come Gaza e il Sudan’, ha scritto Biden in un post su X. ”Ora è il momento di impegnarsi nuovamente nell’opera di costruzione della pace e di difesa della dignità di tutti”, ha aggiunto.