Biden avverte Putin: “Se attacca i Paesi Nato reagiremo”. L’indiscrezione di Politico: “Missili a Kiev già inviati”

Joe Biden ha firmato la legge da 95 miliardi di dollari di aiuti per l’Ucraina, Israele e Taiwan. “Ora ci dobbiamo muovere velocemente, e lo faremo”, ha dichiarato il presidente Usa alla Casa Bianca, facendo in particolare riferimento al fatto che “gli Stati Uniti manderanno a Kiev gli aiuti di cui hanno bisogno per continuare a combattere”.

Biden firma gli aiuti a Kiev: “Mi assicurerò che partano subito”

“Mi assicurerò che gli invii inizino subito, nelle prossime ore – ha proseguito Biden – cominceremo ad inviare munizioni per la difesa aerea, per artiglieria, sistemi missilistici e veicoli blindati”. “Questo pacchetto è un investimento non solo per la sicurezza dell’Ucraina, ma anche dell’Europa e anche della nostra sicurezza”, ha sottolineato ancora, aggiungendo che “se Putin attacca un alleato Nato come sta attaccando l’Ucraina, non avremmo altra scelta che andare in loro aiuto, come hanno fatto con noi l’11 settembre”. Il presidente americano ha poi espresso la sua convinzione che se “Putin riuscirà ad averla vinta in Ucraina, la sua prossima mossa sarebbe un attacco diretto ad un alleato Nato”.

Zelensky: “Pacchetto vitale per l’Ucraina”

“Il pacchetto odierno di aiuti militari americani per l’Ucraina è vitale”, ha commentato il presidente Volodymyr Zelensky, ringraziando sui social tutti gli americani che lavorano nelle imprese della difesa. “È fondamentale che gli accordi raggiunti tra me ed il presidente Biden siano pienamente attuati. Grazie, America!”, ha aggiunto il leader ucraino, annunciando “ogni sforzo” per compensare i mesi “trascorsi tra dibattiti e dubbi”.

L’indiscrezione di Politico: “La Casa Bianca ha già inviato missili Atacms a Kiev”

Secondo il sito Politico, che cita tre diverse fonti, però l’amministrazione Usa avrebbe già mandato in segreto all’Ucraina i missili a lungo raggio Atacms e Kiev li avrebbe già usati due volte. Secondo le fonti citate da Politico, l’amministrazione avrebbe approvato in modo riservato il trasferimento di un certo numero di Atacms, che hanno una gittata di circa 260 chilometri e possono dunque raggiungere il territorio russo, richiesti con insistenza dal presidente Volodymyr Zelensky.

Biden: “Per Israele impegno ferreo, ma deve far arrivare gli aiuti a Gaza”

Biden, inoltre, si è soffermato sugli aiuti a Israele, parlando di “impegno ferreo”. “Voglio essere sicuro che abbia quello di cui ha bisogno per difendersi contro l’Iran e i terroristi che sostiene, e con questi aiuti gli Stati Uniti sostengono la difesa aerea e sistemi cruciali in modo che l’Iran non possa portare a termine la distruzione a cui puntava 10 giorni fa”, ha detto, aggiungendo che però anche che la legge “allo stesso tempo, in modo molto significativo, aumenta l’assistenza umanitaria che stiamo mandando alla popolazione innocente di Gaza che sta lottando con le conseguenze di questa guerra iniziata da Hamas”. In particolare il presidente americano ha parlato di un miliardo di dollari di aiuti aggiuntivi per Gaza per “assicurare immediatamente un aumento degli aiuti, che comprendono cibo e forniture mediche”. “Israele deve garantire che gli aiuti raggiungano i palestinesi e Gaza senza ritardi”, ha avvertito.