Bari, l’omicidio di Lello Capriati alza il velo sulle guerre tra clan. FdI: “Smontato il racconto della sinistra”

Non un caso isolato, ma il segnale di un possibile ritorno a una guerra tra clan. L’omicidio di Lello Capriati, nipote del boss Antonio, avvenuto nei giorni scorsi nella frazione di Torre a Mare, a Bari, fa temere un balzo indietro nel tempo per la città. E instilla il sospetto che la criminalità organizzata, più che arretrata, fosse sopita, in attesa di una scintilla per riaccendersi. Uno scenario che si intreccia, inevitabilmente, con l’avvio dell’iter per capire se il Comune debba o meno essere sciolto per mafia.

Foti: “Il racconto della sinistra stride con la realtà”

“Il racconto delle sinistre su Bari ‘città sicura’ stride con la realtà dei fatti. A pochi mesi dalla rielezione del sindaco, si profila infatti una possibile guerra tra clan, terrore diffuso in città e sicurezza dei cittadini messa in discussione”, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, per il quale “se l’omicidio di Lello Capriati rischia di riaprire la stagione delle liti tra clan, allora vuol dire che il fuoco non era stato spento, ma covava sotto la cenere”. “La questione dell’invio della Commissione e i 130 arresti non erano un ‘atto di guerra’ del ministro Piantedosi nei confronti di alcuno, come si erano affrettati a gridare Emiliano, Decaro e le sinistre. Il fatto è che le ostilità tra bande c’ era già, semplicemente si voleva negare l’evidenza”, ha concluso Foti.

Colosimo: “L’agguato a Capriati a Bari non è un caso isolato”