Antagonisti anti-Nato a Napoli: scontri con la polizia. Salvini in città per fare il punto sulle infrastrutture

Scontri tra manifestanti e agenti di Polizia in assetto antisommossa si sono verificati nella serata di ieri alla fine di via Toledo, a Napoli. I manifestanti hanno provato a oltrepassare il cordone di sicurezza per arrivare al teatro San Carlo, con l’obiettivo di contestare il concerto in programma per i 75 anni della Nato.

Il corteo, con bandiere e striscioni contro la Nato, si è fermato dopo la carica della polizia e ha continuato a protestare al megafono, mentre il cordone di sicurezza presidiava la strada per impedire l’arrivo del piccolo corteo – i manifestanti sono alcune decine – al San Carlo. E anche per impedire un eventuale blitz contro Matteo Salvini che era in Municipio per incontrare il sindaco.

Contemporaneamente si svolgeva infatti l’incontro in Municipio tra il sindaco Gaetano Manfredi e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il colloquio si è svolto dopo l’evento “L’Italia dei Sì”, dedicato alle infrastrutture, nel museo ferroviario di Pietrarsa, e dalla Lega fanno sapere che è sui temi istituzionali.

“Stiamo investendo anche in Campania, per altro con 3 miliardi e mezzo già finanziati, una notevolissima cifra per manutenzione e sicurezza e upgrading delle stazioni” ha spiegato Salvini. “Conto di riportare Napoli e la Campania ai fasti, alla velocità e alla puntualità che meritano”, ha assicurato il ministro. Tra gli interventi programmati, il completamento della metropolitana di Salerno (tratta Stadio- Pontecagnano e aeroporto) per 315 milioni.

il video degli scontri a Napoli