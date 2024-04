Annunziata e De Luca: nasce la strana coppia. Per le Europee patto tra la giornalista e il governatore

Per le Europee, alla vigilia dell’annuncio di Elly Schlein come capolista Pd alle Europee (atteso in occasione della Direzione nazionale al Nazareno), spunta la strana coppia dem formata da Lucia Annunziata (finta epurata Rai, vera candidata Pd) e il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Il papà della giornalista Rai era tesoriere del Pci a Salerno

Per chi non conosce le dinamiche della sinistra campana suona strano che l’ex presidente della Rai si dia del tu con il pittoresco governatore campano. Per chi conosce invece le cose della cosa rossa, pare quasi un’ovvietà. La giornalista è amica di vecchia data del governatore. Forse non tutti sanno che Raffaele Annunziata, papà di Lucia, fu tesoriere del Pci salernitano quando De Luca ne era il segretario, morto nel 2017 da “fiero comunista”, come scriveva nel “coccodrillo” L’Occhio di Salerno.

Chi è vicino al governatore campano garantisce che abbia incassato e apprezzato la scelta della Annunziata capolista al Sud. E, come ricostruisce Pasquale Napolitano, sul Giornale, ci sarebbe già un accordo in Campania tra i due. Il governatore rinuncerà ai propri candidati in lista e muoverà “truppe cammellate” e “fritture di pesce” per portare sulla poltrona del Parlamento europeo l’ex giornalista Rai.

De Luca e Annunziata amici da quando erano comunisti

Il Giornale ricorda infatti che l’asse De Luca-Annunziata ha radici fin dai tempi dell’Università. Vincenzo e Lucia (i due si danno del tu anche nelle interviste in pubblico) hanno un rapporto di amicizia di vecchia data. Senza dimenticare che Annunziata è originaria di Sarno, comune in provincia di Salerno, praticamente il feudo di De Luca. Accordo benedetto da Elly Schlein.

L’asse De Luca-Annunziata crea il primo strappo nella comitiva di Schlein. Sandro Ruotolo vorrebbe candidarsi. Ma al momento non ha sponsor al Sud tra i portatori di voti. E pare che la priorità della segretaria sia quella di eleggere, senza sofferenze, Annunziata. Ruotolo potrebbe essre costretto a fare un passo indietro, in una sorta di resa dei conti tra ex colleghi Rai. Per chi fa finta di ignorare quanto è stata politicizzata (a sinistra) la tv di Stato italiana.