Adam Kadyrov, 16 anni, figlio del feroce capo ceceno, nominato supervisore delle forze speciali di Putin

Adam Kadyrov, il figlio 16enne di Ramzan Kadyrov già diventato capo delle guardie del corpo del padre, è stato nominato supervisore dell’Università delle forze speciali russe Vladimir Putin. Lo ha annunciato il leader ceceno sul suo account Telegram, precisando che il figlio è “del tutto al corrente” delle attività dell’ateneo .”Farà un lavoro eccellente”, ha aggiunto. Nei giorni scorsi è trapelata la notizia del grave stato di salute in cui si trova Ramzan Kadyrov e dell’impegno del Cremlino per organizzarne la successione.

Adam Kadyrov è considerato un eroe della Cecenia

L’Università delle forze speciali intitolata al Presidente russo, e guidata da Baybetar Vaykhanov, è basata a Gudermes e opera per addestrare le forze speciali. Adam Kadyrov è osservatore onorario di un battaglione russo. E’ anche “Eroe della Cecenia”, onorificenza che gli è stata conferita lo scorso settembre, dopo che ha messo al tappeto un detenuto di 19 anni accusato di aver bruciato una copia del Corano.

Dopo aver provocato l’indignazione di tutto il mondo per il video in cui l’adolescente picchia un detenuto accusato di aver bruciato il Corano, Adam è stato insignito di diversi premi. E ora, il leader ceceno ha deciso di nominarlo a capo del dipartimento responsabile della sua sicurezza. Un incarico che sembra ormai tradizione tramandare di padre in figlio: lo stesso Ramzan è stato infatti responsabile del dipartimento per la sicurezza di suo padre, il defunto primo presidente ceceno Akhmat Kadyrov.

“Mi congratulo sinceramente” con Adam “per la sua nomina alla posizione di capo del dipartimento di sicurezza del Capo della Repubblica cecena”, ha scritto su Telegram il ministro della Sanità ceceno Adam Alkhanov, citato dai media russi. “Nonostante la sua giovane età, ha già una vasta esperienza pratica” e “niente e nessuno lo fermerà nel difendere suo padre”, ha sottolineato. Il deputato della Duma russa Adam Delimkhanov ha definito la nomina “assolutamente logica” sottolineando che il 15enne “conosce il Corano a memoria, dimostra successo nello sport e padronanza di vari tipi di armi”.