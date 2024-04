Aborto, il Parlamento Ue contagiato dalla deriva francese: “Entri nella Carta dei diritti fondamentali”

Il Parlamento europeo ha votato a maggioranza una mozione che chiede di inserire l’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. La mozione, passata con 336 voti a favore, 163 contrari e 39 astenuti, è stata presentata da S&D, Renew, Verdi e Sinistra e sostenuta anche da una quarantina di eurodeputati del Ppe. Il testo, di fatto, vorrebbe estendere all’intera Unione la linea adottata dalla Francia a inizio marzo con l’inserimento del diritto all’aborto in Costituzione. Per parte italiana la risoluzione è stata approvata con i voti di Pd, M5S, Verdi e Azione, ai quali si aggiunge il voto di Alessandra Mussolini, unica della delegazione azzurra che si è espressa a favore. Per il resto, tutto il centrodestra ha votato compattamente contro. La mozione non è vincolante e una modifica della Carta richiederebbe un voto unanime da parte di tutti gli Stati membri. Dunque, ciò che chiede non solo non è all’ordine del giorno, ma non ha prospettive di esserlo. Ciononostante, il testo ha un suo specifico significato politico.

FdI: “Indicatore inquietante del progetto delle sinistre per l’Europa”

Il voto “è un indicatore inquietante di quale progetto sociale abbiano in mente le sinistre per il futuro dell’Europa”, si legge in una nota del copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini, del capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles Carlo Fidanza e dell’eurodeputato di FdI Vincenzo Sofo, componente della commissione Libe. “Come FdI abbiamo sostenuto la mozione presentata dall’Ecr, che l’aula ha bocciato, che respinge la proposta di modificare la Carta dei diritti fondamentali in modi che potrebbero limitare o violare i diritti umani, e che esprime preoccupazione perché tali discussioni vanno oltre le competenze europee”. “Questa risoluzione – hanno aggiunto – ha un approccio ideologico e pericoloso, non solo contro il diritto alla vita, ma anche contro i Trattati europei, che attribuiscono questi temi alla competenza esclusiva di ogni Stato membro. Spetta infatti ai cittadini di ogni Nazione, scegliendo con il voto i propri governi e parlamenti, esprimersi sui temi etici”.

La Lega: “Cosa fa l’Ue per aiutare le ragazze madri e le famiglie in difficoltà?”

Sul caso, quanto mai divisivo, è intervenuta anche la responsabile del Dipartimento famiglia della Lega, Simona Baldassarre, che ha espresso “sconcerto”. “Sarebbe fuorviante, come fa la sinistra, semplificare il dibattito ad un semplice ‘aborto sì’ o ‘aborto no'”, ha detto, sottolineando che nel testo, tra l’altro, “si attacca frontalmente un diritto come l’obiezione di coscienza in Italia e si esortano gli Stati membri a garantire ‘un’educazione sessuale e relazionale completa’ nelle scuole, non curanti del ruolo primario della famiglia nell’educazione”. “Mi chiedo, ma invece di pensare tanto all’interruzione di gravidanza, non sarebbe più importante capire le ragioni che portano tante donne ad abortire? Cosa fa l’Ue per aiutare una ragazza madre o una famiglia in difficoltà ad evitare l’aborto?”, ha concluso l’esponente leghista. L’associazione ProVita Onlus, poi, ha parlato di “giorno tragico per l’Europa”.

Cosa prevede la mozione sull’aborto votata dal Parlamento europeo

In particolare, la mozione chiede la modifica dell’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali che con la dizione secondo cui “ognuno ha il diritto all’autonomia decisionale sul proprio corpo, all’accesso libero, informato, completo e universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi servizi sanitari senza discriminazioni, compreso l’accesso all’aborto sicuro e legale”. Il testo, inoltre, esorta i Paesi Ue a depenalizzare completamente l’aborto in linea con le linee guida dell’Oms del 2022 e a rimuovere e combattere gli ostacoli all’aborto, invitando la Polonia e Malta ad abrogare le loro leggi e altre misure che lo vietano e lo limitano. Poi l’attacco diretto all’obiezione di coscienza e, come d’abitudine nei testi sostenuti dalla sinistra italiana, l’attacco al nostro Paese nella parte in cui si sostiene che “in Italia l’accesso all’assistenza all’aborto sta subendo erosioni, e che un’ampia maggioranza di medici si dichiara obiettore di coscienza, cosa che rende estremamente difficile de facto l’assistenza all’aborto in alcune regioni”. Infine un passaggio sulle donne in stato di povertà, per le quali si chiedono agli Stati membri interventi per rimuovere “barriere legali, finanziarie, sociali e pratiche e restrizioni all’aborto” che le colpiscono in maniera particolare.