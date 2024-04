A Bruno Vespa il Premio Caravella Natale di Roma: domenica alla Fondazione An (ore11). I premiati

In occasione del Natale di Roma, il periodico Realtà Nuova, storica testata fondata e diretta da Domenico Gramazio, darà vita alla XI edizione del Premio Caravella Tricolore. La consegna del premio avverrà domenica 21 aprile 2024 a Roma alle ore 11,00, con il patrocinio della Fondazione Alleanza Nazionale (di cui è presidente l’avvocato Giuseppe Valentino), in via della Scrofa 43. Alla presenza di politici ed esponenti della cultura, dell’arte, delle scienze e dell’informazione tra cui il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, saranno premiati, tra gli altri, Bruno Vespa, Tommaso Cerno direttore del quotidiano “Il Tempo” (che compie 80 anni dalla sua fondazione), Italo Bocchino direttore editoriale del “Secolo d’ Italia” (70 anni dalla sua fondazione).

Memoria, cultura, storia, arte, politica e giornalismo di alto profilo: questo il leit-motiv del premio

Questo nel dettaglio l'elenco dei premiati

“Secolo d’Italia” nel 70° anniversario dalla fondazione;

Bruno Vespa per l’attività pluriennale di scrittore, giornalistica e di conduttoree autore televisivo;

“Il Tempo” a 80 Anniversario della fondazione;

Claudio Togna Membro del CDA del Parco Archeologico del Colosseo, scrittore saggista;

Salvatore Sfregola avvocato, per l’attività di magistrato della Corte dei contidel Lazio;

Hoara Borselli opinionista politica e giornalista d’inchiesta;

Antonio Buccioni Imprenditore dello spettacolo circense;

Prof. Francesco Bove Componente Comitato Scientifico LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori);

Magg. Annamaria Tribuna per l’atto eroico in una difficile missione a Kabul nel 2021

Premio Caravella Natale di Roma alla Memoria

On. Jole Giugni Lattari Laureata in filosofia, allieva di Benedetto Croce, prima donna calabrese eletta nel MSI

Premio Nazionale CARAVELLA TRICOLORE NEL MONDO

100°+1 Anniversario Aeronautica Militare

Ad Arturo Ferrarin e Francesco De Pinedo per le Storiche Traversate Intercontinentali