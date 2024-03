“Voci per l’Europa”, incontro domani a Roma (ore 17) con Procaccini, storici, scrittori e giornalisti

“Voci per l’Europa” è il titolo del convengo che si svolgerà domani- giovedì 28 marzo- a Roma alle ore 17 presso la Sala “Esperienza Europa-David Sassoli”, a Piazza Venezia, 6. Focus su “La Destra in Europa- Conservare le radici, riformare la politica”, riunione presieduta da Nicola Procaccini, presidente delo Gruppo FdI-Ricformisti e Conservatori. Porteranno i loro saluti Domenico Gramazio, direttore di “Realtà Nuova”, tra i promotori dell’iniziativa; il parlamentare Andrea Volpi, Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, Giovanni Quarzo, capogruppo di FdI in Campidoglio. Interverranno al dibattito lo storico Adalberto Baldoni, Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, Mauro Mazza, giornalista e commissario della Fiera del Libro di Francoforte, Pietro Giubilo, già sindaco di Roma; Dalmazio Frau, scrittore ed Emanuela Mari, presidente della commissione Rapporti per l’Europa della Regione Lazio.