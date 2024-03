Vigili del fuoco migliori amici dei cani: salvataggi a Treviso e al confine francese (video)

Il proverbio sui cani migliori amici dell’uomo? Va aggiornato includendo i vigili del fuoco come i migliori amici dei cani. Due storie a lieto fine riguardano infatti due salvataggi miracolosi avvenuti in italia, con i Vigili del fuoco protagonisti e animali a 4 zampe nel ruolo di beneficiati.

Il primo caso riguarda Soir, un magnifico esemplare di labrador rimasto incastrato nell’intercapedine di una parete larga circa 20 centimetri, tra due muri di recinzione, a Mogliano Veneto. È stato necessario un soccorso straordinario dei vigili del fuoco, intervenuti nelle prime ore di giovedì 7 marzo.

A soccorrere il labrador, questa mattina, ci ha pensato una squadra dei vigili del fuoco del comando di Treviso, che ha demolito una parte del muro per poterlo così recuperare e riaffidarlo alle cure del legittimo proprietario.

Non è raro che i vigili del fuoco siano costretti agli straordinari: meno di una settimana fa i vigili del fuoco italiani e quelli francesi hanno lavorato in squadra per soccorrere il cane Giotto, un esemplare di bovaro bernese.

A causa di attimo di distrazione, forse una zampa appoggiata nel posto sbagliato, il segugio è finito in un dirupo lungo il sentiero che porta alla valle di Gimont, vicino a Claviere.

Il suo padrone ha immediatamente allertato i soccorsi perché il bovaro del bernese era ferito a una zampa e non riusciva più a risalire. Sul luogo dell’incidente sono accorsi in un inedito lavoro di squadra, sia i vigili del fuoco di Susa, pompieri specializzati nel soccorso sulle piste e sia i Sapeur Pompiers della vicina Briançon: i pompieri francesi hanno collaborato al recupero del cane perché la zona di trova proprio al confine fra Italia e Francia.

Alla fine, come riporta Torino Cronaca, Giotto è stato raggiunto e stabilizzato a bordo di una barella “toboga”, trainata a valle dalle motoslitte cingolate. Poi Giotto è stato affidato alle cure dei veterinari.